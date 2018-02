Rolling Stones: Οι γερόλυκοι της ροκ επιστρέφουν στην Ευρώπη για μια ακόμα περιοδεία

Οι Rolling Stones θα επαναλάβουν, από τις 17 Μαΐου έως τις 8 Ιουλίου, την περιοδεία τους σε μεγάλα στάδια της Ευρώπης, που είχαν ξεκινήσει τον περασμένο Σεπτέμβριο και κατά τη διάρκεια της έδωσαν 12 και πλέον συναυλίες στη γηραιά ήπειρο.

Το πρόγραμμα της περιοδείας με τίτλο «Stones-No Filter» (Χωρίς φίλτρο) προβλέπει οι 74χρονοι Μικ Τζάγκερ και Κιθ Ρίτσαρντς, ο 76χρονος Τσάρλι Γουότς και 70χρονος Ρόνι Γουντ να ταξιδέψουν σε Ιρλανδία, Βρετανία, Γερμανία, Γαλλία, Τσεχία και Πολωνία, όπως ανακοίνωσε σήμερα το βρετανικό συγκρότημα που ιδρύθηκε το 1962.

Η πρώτη συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 17 Μαΐου στο στάδιο Croke Park του Δουβλίνου ενώ η περιοδεία θα ολοκληρωθεί σε Πράγα και Βαρσοβία τον Ιούλιο. Η θρυλική μπάντα θα παίξει σε ευρωπαϊκούς «ναούς» του αθλητισμού, όπως τα ολυμπιακά στάδια του Λονδίνου και του Βερολίνου, τα γήπεδα ποδοσφαίρου Βελοντρόμ στη Μασσαλία, Old Trafford στο Μάντσεστερ, στο Murrayfield στο Εδιμβούργο καθώς και στο Mercedes-Benz Arena στη Στουτγάρδη.

Όσον αφορά τη Βρετανία, αυτές θα είναι οι πρώτες συναυλίες που θα δώσει το συγκρότημα τα τελευταία πέντε χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των εμφανίσεων σε δύο διαφορετικά στάδια του Λονδίνου. Οι Rolling Stones έπαιξαν τελευταία φορά στην πατρίδα τους το 2013, στο μουσικό Φεστιβάλ Glastonbury και στο Χάιντ Παρκ του Λονδίνου. Εκτός από τις δύο αυτές μεμονωμένες εμφανίσεις, η περιοδεία «Stones-No Filter» του 2018 θα είναι η πρώτη τους στη Βρετανία τα τελευταία 12 χρόνια.

Τα εισιτήρια θα αρχίσουν να διατίθενται στις 2 Μαρτίου για τις συναυλίες στη Βρετανία, στη Γερμανία και την Πολωνία. Για τη συναυλία στη Μασσαλία, που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Ιουνίου, τα εισιτήρια θα διατεθούν προς πώληση στις 16 Μαρτίου.

Η περιοδεία «A Bigger Bang» του συγκροτήματος παραμένει η δεύτερη πιο κερδοφόρα όλων των εποχών με έσοδα 558 εκατομμυρίων δολαρίων από το 2005 έως το 2007, σύμφωνα με την κατάταξη του περιοδικού Billboard.

Μόνο οι Ιρλανδοί U2 κατάφεραν να ξεπεράσουν τους Stones διεκδικώντας την πρώτη θέση στο Billboard με την περιοδεία τους «U2 360°», που τους απέφερε έσοδα 700 και πλέον εκατομμυρίων δολαρίων, από το 2009 έως το 2011.

Οι Stones θεωρούνται από πολλούς ως η μεγαλύτερη ροκ μπάντα στον κόσμο. Έχουν πουλήσει περισσότερα από 200 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως. To «Sticky Fingers» του 1971 διαδέχθηκαν οκτώ άλμπουμ που έφτασαν στο Νο.1 στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το 1989, το συγκρότημα εντάχθηκε στο αμερικάνικο Rock and Roll Hall of Fame, και το 2004 πήρε την τέταρτη θέση στους 100 μεγαλύτερους καλλιτέχνες όλων των εποχών του περιοδικού Rolling Stone. Πολλά τραγούδια τους - όπως τα «Paint It, Black», «Sympathy for the Devil», «(I Can't Get No) Satisfaction», «Angie» και «Brown Sugar» - έχουν μείνει κλασικά στην ιστορία της ροκ μουσικής.

