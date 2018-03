Με την οικονομική υποστήριξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, πραγματοποιείται από το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών η «Δελφική Ακαδημία Ευρωπαϊκών Σπουδών ΙΙ» με αντικείμενο την πολιτιστική πολιτική στην Ευρώπη σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους.

Από τις 11 έως τις 22 Ιουνίου 2018, υλοποιούνται εντατικά διεπιστημονικά σεμινάρια, τα οποία θα απευθύνονται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και τελειόφοιτους προπτυχιακούς φοιτητές.

Τα σεμινάρια διδάσκονται στην αγγλική γλώσσα από διεθνώς καταξιωμένους επιστήμονες και έχουν ως στόχο τη διαχρονική και συγχρονική μελέτη και διδασκαλία του ευρωπαϊκού πολιτισμού και της ευρωπαϊκής ιστορίας και των τρόπων με τους οποίους η Ευρώπη καλείται να ανταποκριθεί στις πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης.

Φέτος, στην Δελφική Ακαδημία Ευρωπαϊκών Σπουδών θα διδάξουν οι Καθηγητές Johann Chapoutot του Πανεπιστήμιου Σορβόννης, Maria Gough και Jeffrey Schnapp από το Πανεπιστήμιο Harvard και Δημήτριος Γιατρομανωλάκης από το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins.

Οι διδάσκοντες προσεγγίζουν το θέμα τους διεπιστημονικά, αντλώντας δηλαδή τόσο από τις ανθρωπιστικές όσο και από τις κοινωνικές επιστήμες. Συμπληρώνονται από εξειδικευμένο ερευνητικό εργαστήριο «workshop» ή επιπλέον διαλέξεις επισκεπτών Καθηγητών για θέματα τα οποία άπτονται της ευρωπαϊκής πολιτικής και πολιτισμικής επικαιρότητας.

Το πρόγραμμα και η ακαδημαϊκή λειτουργία της Δελφικής Ακαδημίας Ευρωπαϊκών Σπουδών επιβλέπονται από διεθνή Επιτροπή, με πρόεδρο τον Καθηγητή Παναγιώτη Ροϊλό (Harvard; George Seferis Professor of Modern Greek Studies and Professor of Comparative Literature). Η φοίτηση είναι δωρεάν.

Για τη στήριξη της Δελφικής Ακαδημίας Ευρωπαϊκών Σπουδών μίλησε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Κώστας Μπακογιάννης, ο οποίος έκανε εκτενή αναφορά στη στρατηγική της Περιφέρειας να στηρίζει κάθε θεσμό, κάθε πρωτοβουλία που δίνει τη δυνατότητα στους κατοίκους της Στερεάς Ελλάδας για εκπαίδευση και εξειδίκευση.

Για αιτήσεις και πληροφορίες: https://www.eccd.gr/el/nea/delfiki-akadimia-eyropaikon-spoudon-2018-me-tin-ypostiriksi-tis-perifereias-stereas-elladas/

naftemporiki.gr