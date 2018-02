Ψυχική έλξη, αφυπνιστική εκδίκηση και ηρωική φιλία

Γιώργος Σ. Κουλουβάρης

Μια αγάπη που υπερβαίνει τους περιορισμούς του σώματος, μια απελπισμένη εκδίκηση, μια ηρωική διάσωση, μια προκλητική φιλία, μια δύσβατη συνεργασία και μια ανεκτίμητη απαγωγή συνθέτουν τα κινηματογραφικά πλάνα αυτής της εβδομάδας.

Βασισμένο στο βραβευμένο μπεστ σέλερ του Ντέιβιντ Λέβιθαν, «Κάθε μέρα άλλος», το αισθηματικό δράμα φαντασίας του Μάικλ Σούκσι αποτελεί έναν ύμνο στην αγάπη που ξεπερνά την εξωτερική εμφάνιση και τους περιορισμούς της, μέσα από μία συγκινητική ιστορία για το πώς είναι να αγαπάς κάποιον μόνο και μόνο για το σημαντικότερο κομμάτι του: την ψυχή. Με τους Τζάστις Σμιθ, Μαρία Μπέλο, Άνγκουρι Ράις, Ντέμπι Ράιαν και Κόλιν Φορντ, ένα 16χρονο κορίτσι ερωτεύεται μια μυστηριώδη ύπαρξη, η οποία κατοικεί σε διαφορετικό σώμα κάθε μέρα. Η έλξη μεταξύ τους είναι ακατανίκητη και, κάθε μέρα, προσπαθούν να βρουν ο ένας τον άλλον, χωρίς να γνωρίζουν ποιον ή τί θα τους φέρει το αύριο, ζώντας ένα όνειρο που μοιάζει άπιαστο, σε ένα μέλλον που δεν γνωρίζουν αν θα μοιραστούν.

Με ένα μεγάλο μέρος του γυρισμένο στην Αττική –στο Μαραθώνα, τοΣούνιο και τη Βαρυμπόμπη-, το γερμανικό δράμα του Φατίχ Ακίν, το οποίο απέσπασε τη Χρυσή Σφαίρα ξενόγλωσσης ταινίας και είναι υποψήφιο για το αντίστοιχο Όσκαρ, είναι ένα θρίλερ εκδίκησης με πολιτική χροιά και αφυπνιστικό μήνυμα για την εκρηκτική αύξηση εγκλημάτων μίσους, που πλήττουν τη Γερμανία τα τελευταία χρόνια. Ηρωίδα του είναι μία 35χρονη Γερμανίδα, η οποία καταρρέει μετά τον θάνατο του τουρκικής καταγωγής συζύγου της και του γιου τους σε βομβιστική επίθεση. Μετά από εξονυχιστική έρευνα, αποκαλύπτεται ότι το χτύπημα ήταν εθνικιστικό και οι ένοχοι είναι Γερμανοί, μέλη του νεοναζιστικού φασιστικού κινήματος. Θα μπορέσει να βρει το δίκιο της μέσα από το δημοκρατικό δικαστικό σύστημα ή η αυτοδικία είναι ο μόνος δρόμος; Παίζουν οι Νταϊάν Κρούγκερ, Νούμαν Ακάρ, Ούλριχ Τουκούρ και Γιοχάνες Κρις.

Ο - βραβευμένος με Όσκαρ - ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός Κλιντ Ίστγουντ επιστρέφει με μία ακόμη αληθινή ιστορία, με τους πραγματικούς ήρωες ενός συγκλονιστικού περιστατικού που αναμεταδόθηκε σε όλο τον κόσμο. Με τους Άντονι Σάντλερ, Άλεκ Σκαρλάτος, Σπένσερ Στόουν, Τζούντι Γκριρ, Τζένα Φίσερ, Ρέι Κορασάνι, Τόμας Λένον και Τόνι Χέιλ και βασισμένο στο βιβλίο «The 15:17 to Paris: The true story of a terrorist, a train, and three American heroes» των Άντονι Σάντλερ, Άλεκ Σκαρλάτος, Σπένσερ Στόουν και Τζέφρι Ι. Στερν, το ιστορικό αυτό δράμα μάς μεταφέρει στις 21 Αυγούστου του 2015, όταν όλος ο κόσμος παρακολουθούσε καθηλωμένος την είδηση ότι μια τρομοκρατική επίθεση στο τραίνο Thalys #9364 με προορισμό το Παρίσι είχε αποτραπεί, χάρη σε τρεις θαρραλέους νεαρούς Αμερικανούς που ταξίδευαν στην Ευρώπη. Όλη η πορεία της κοινής τους ζωής, από την παιδική ηλικία μέχρι την ενηλικίωση, και πολλά απίθανα περιστατικά τούς οδήγησαν σε αυτήν τη στιγμή ηρωισμού, όπου η φιλία τους αποδείχτηκε το μεγαλύτερο όπλο και τους επέτρεψε να σώσουν περισσότερους από 500 ανθρώπους.

«Ήταν μια αξιοθαύμαστη πράξη και συνέβη σε μια στιγμή που αναρωτιόμασταν πώς μπορούμε να αντιδρούμε στις δυσκολίες» εξηγεί ο δημιουργός της ταινίας. «Αυτό που έκαναν τα παιδιά ήταν να δείξουν ότι ο απλός άνθρωπος μπορεί όχι μόνο να έχει φοβερά ένστικτα, αλλά και να λειτουργεί με βάση αυτά. Σίγουρα, ήταν έτοιμοι, επειδή είχαν στρατιωτική και ιατρική εκπαίδευση, αλλά δεν ήταν στο πεδίο της μάχης και δεν ήταν προετοιμασμένοι για αυτό το περιστατικό. Είδαν απλώς κάτι να συμβαίνει και συνεργάστηκαν, για να σώσουν οι τρεις τους πολλές ζωές. Αν μπορούν αυτοί, μπορούμε κι εμείς».

Με τέσσερις υποψηφιότητες για Όσκαρ, το δράμα της Ντι Ρις, που βασίζεται στο μυθιστόρημα της Χίλαρι Τζόρνταν, παρακολουθεί τις παράλληλες ιστορίες δύο ανδρών στον αμερικανικό Νότο, οι οποίοι, επιστρέφοντας από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, αναπτύσσουν μια δυνατή φιλία και, μαζί με τις οικογένειές τους, παλεύουν να αντιμετωπίσουν τον ρατσισμό και να προσαρμοστούν στη ζωή μετά τον πόλεμο. Παίζουν οι Γκάρετ Χέντλουντ, Κάρεϊ Μάλιγκαν, Τζέισον Κλαρκ, Τζόναθαν Μπανκς, Ρομπ Μόργκαν και Μέρι Μπλάιτζ.

Τοποθετημένο στο 1892, το γουέστερν του Σκοτ Κούπερ - με τους Κρίστιαν Μπέιλ, Ρόζαμουντ Πάικ, Τζέσι Πλέμονς, Γουές Στάντι, Τίμοθι Κάλαμετ, Πολ Άντερσον, Μπεν Φόστερ, Στίβεν Λανγκ και Πίτερ Μούλαν - αφηγείται την ιστορία ενός θρυλικού λοχαγού, που, κόντρα στις σθεναρές αντιστάσεις του, συμφωνεί να συνοδεύσει τον αιώνιο εχθρό του: τον ετοιμοθάνατο αρχηγό της φυλής Τσεγιέν, και την οικογένειά του, πίσω στη γη τους. Μαζί, πρέπει να βάλουν τα δυνατά τους, για να αντιμετωπίσουν το δύσβατο τοπίο και τους εχθρούς που συναντούν στον δρόμο τους.

Στην περιπέτεια κινουμένων σχεδίων των Ντέιβιντ Αλόνσο και Ενρίκε Γκάτο, ένας καλοκάγαθος εργάτης, που λατρεύει την αρχαιολογία, συνοδεύει μια αρχαιολόγο φίλη του στην παρουσίαση της τελευταία της ανακάλυψης: ενός στοιχείου που επιβεβαιώνει την ύπαρξη του περίφημου περιδέραιου του μυθικού βασιλιά Μίδα. Όταν εκείνη πέφτει θύμα απαγωγής από κάποιους που θέλουν να κλέψουν το περιδέραιο και να αποκτήσουν τις μοναδικές του δυνάμεις, κάνει τα πάντα για να τη σώσει.