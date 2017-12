Στα 300 καλύτερα Business Schools παγκοσμίως η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μεταξύ των 300 καλύτερων Business Schools παγκοσμίως κατατάσσεται η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, από τη διεθνή λίστα κατάταξης Eduniversal.

Η Eduniversal δημοσιοποίησε τα 1.000 καλύτερα Business Schools από 154 χώρες για το 2017, λαμβάνοντας υπ΄όψιν τη διεθνή επιρροή και τη φήμη του κάθε εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Μεταξύ των κριτηρίων είναι οι ακαδημαϊκές πιστοποιήσεις των Business Schools των ιδρυμάτων, οι θέσεις που αυτά καταλαμβάνουν σε πληθώρα άλλων κατατάξεων, η συμμετοχή τους σε διεθνείς και εθνικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς καθώς και οι ψήφοι των Πρυτάνεων των 1.000 συμμετεχόντων Business Schools.

Με τη χρήση των κριτηρίων αυτών επιτυγχάνεται η κατάταξη των Business Schools των ιδρυμάτων σε πέντε κατηγορίες διάκρισης.

Η Σχολή Διοίκησης Eπιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών έλαβε 4 αστέρια διάκρισης που την κατατάσσουν στην δεύτερη υψηλότερη κατηγορία ("4 Palmes League - Top Business Schools") της λίστας και αξιολογήθηκε στα 300 καλύτερα Business Schools του κόσμου.

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ήταν το μόνο Business School ελληνικού Πανεπιστημίου που κατατάχθηκε στην κατηγορία "4 Palmes" ανάμεσα σε διακεκριμένα Business Schools με συναφές αντικείμενο, όπως για παράδειγμα το Cranfield School of Management, το Henley Business School – University of Reading, το Strathclyde Business School – University of Strathclyde, το Johns Hopkins University Carey Business School, το University of Pittsburgh – The Joseph M. Katz Graduate School of Business, το University of Massachusetts – Amherst Isenberg School of Management, μεταξύ άλλων.

Ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Εμμανουήλ Γιακουμάκης, με αφορμή την τελευταία διάκριση από την Eduniversal, δήλωσε σχετικά ότι «η διάκριση αυτή προστίθεται σε μια σειρά διεθνών διακρίσεων που έχει λάβει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και οι οποίες το κατατάσσουν μεταξύ των κορυφαίων Πανεπιστημίων του κόσμου».