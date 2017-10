Νύχτες Πρεμιέρας: Το συναισθηματικά δράμα «The Rider» κέρδισε τη Χρυσή Αθηνά

Το συναισθηματικά δράμα «The Rider», της Κλόε Ζάο, απέσπασε τη «Χρυσή Αθηνά Καλύτερης ταινίας» στο διεθνές διαγωνιστικό τμήμα του 23ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας.

Η κριτική επιτροπή του διεθνούς τμήματος, που αποτελούνταν από τον διευθυντή στο Φεστιβάλ κινηματογράφου της Κωνσταντινούπολης Κερέμ Αγιάν (πρόεδρος), τον ανταποκριτή του Ηνωμένου Βασιλείου για το Hollywood Reporter Άλεξ Ρίτμαν, τον κριτικό κινηματογράφου, συγγραφέα και δημοσιογράφο Τζόνα Α. Νατσάρο, την κριτικό κινηματογράφου Ντόρις Κουν και την ιστορικό κινηματογράφου Γιασμίν Μπέισικ, απένειμε το μεγάλο βραβείο της διοργάνωσης στο «The Rider» για τους «καινοτόμους και τολμηρούς τρόπους που η νεαρή σκηνοθέτις ανασχηματίζει τα όρια ανάμεσα στο ντοκιμαντέρ και τη μυθοπλασία, και για την εξαιρετικά δημιουργική και τρυφερή προσέγγιση του θέματος».



«The Rider»



Ένας νεαρός πρωταθλητής του ροντέο βρίσκεται αντιμέτωπος με έναν σοβαρό τραυματισμό που τον υποχρεώνει να μείνει μακριά από αυτό που αγαπά περισσότερο. Πόσο βαρύ είναι όμως το τίμημα του να γυρνάς την πλάτη στις επιθυμίες σου; Η ταινία της Κλόε Ζάο απέσπασε και το βραβείο στο Δεκαπενθήμερο Σκηνοθετών του πρόσφατου Φεστιβάλ Καννών για ένα συναισθηματικά γενναιόδωρο δράμα το οποίο υπογράφει μία από τις ταχύτατα ανερχόμενες σκηνοθετικές φωνές της Αμερικής.

«The Rider»

Το Βραβείο Σκηνοθεσίας της Πόλης των Αθηνών απέσπασε η ταινία «Foxtrot» του Σάμουελ Μαόζ, μια αιχμηρή σάτιρα πάνω στα απροσδόκητα παιχνίδια του πεπρωμένου στις ζωές των ανθρώπων. Το βραβείο σεναρίου κέρδισε το «Sicilian Ghost Story» των Φάμπιο Γκρασαντόνια και Αντόνιο Πιάτσα που αφηγείται την αληθινή ιστορία απαγωγής ενός 13χρονου αγοριού από τη Μαφία στην Ιταλία των 90s, ενώ το Βραβείο Κοινού δόθηκε στην ταινία «Σπίτι για Απόψε» του Βλαντιμίρ ντε Φοντενέ, ένα φιλμ ασυμβίβαστου κοινωνικού ρεαλισμού για τους σύγχρονους απόκληρους του αμερικανικού ονείρου, που έκανε αίσθηση στο Δεκαπενθήμερο του Φεστιβάλ Καννών.

«Foxtrot»

Στο Διαγωνιστικό Τμήμα «Μουσική & Φιλμ», η κριτική επιτροπή που αποτελούνταν από τον επικεφαλής business and production του Βρετανικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου Τιμ Στίβενς (πρόεδρος), τον μουσικό και συνιδρυτή των Orchestral Manoeuvres in the Dark (OMD) Άντι ΜακΚλάσκι, τον σεναριογράφο, σκηνοθέτη και παραγωγό μουσικών ταινιών Ούλι Σίπελ, τον υπεύθυνο για τα Φεστιβάλ στην εταιρεία «Match Factory» Σέρχι Στίγκμαν και τη συνθέτρια και τραγουδίστρια Νalyssa Green, απένειμε τη «Χρυσή Αθηνά Μουσική & Φιλμ» στο ντοκιμαντέρ «Τσαβέλα Βάργκας» των Κάθριν Γκαντ και Νταρίσα Κάι για την «ειλικρινή, έξυπνη και τρυφερή αφήγηση» της ταινίας, η οποία βυθίζει το θεατή στον κόσμο της Μεξικανής ερμηνεύτριας που αψήφησε τις κοινωνικές επιταγές, ορίζοντας μόνη της την καλλιτεχνική της υπόσταση και τη σεξουαλική της ταυτότητα.

«Τσαβέλα Βάργκας»

Επίσης, η επιτροπή απένειμε Ειδικό Βραβείο στην ταινία του Πολ Φίγκαν «Τραγούδια που μου έμαθε ο τόπος μου», ένα συναρπαστικό και ποιητικό road - movie στις ρίζες της σκοτσέζικης μουσικής και κουλτούρας.

«Copa-Loca»

Στο διαγωνιστικό τμήμα Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους, η κριτική επιτροπή που αποτελούνταν από τον σκηνοθέτη και παραγωγό Γιώργο Ζώη (πρόεδρος), την ηθοποιό Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη, τη σκηνοθέτιδα και αναπληρώτρια καθηγήτρια στο τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών Εύα Στεφανή, τη συγγραφέα Κάλλια Παπαδάκη και τον κριτικό κινηματογράφου Ρόμπι Εκσιέλ απένειμε το Βραβείο Α' Καλύτερης Ταινίας καθώς και το Βραβείο Σκηνοθεσίας στο «Copa-Loca» του Χρήστου Μασσαλά.

«Άκτιστο Φως»

Το Βραβείο Β' Καλύτερης Ταινίας δόθηκε στην ταινία «Άκτιστο Φως» του Ευθύμη Kosemund Σανίδη και το Βραβείο Σεναρίου στη Δέσποινα Κούρτη για την ταινία «Ουρανία».





Ο Μανώλης Μαυροματάκης σε σκηνή της ταινίας «Καουμπόης», του Γιάννη Χαριτίδη

