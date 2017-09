Η Αθήνα υποψήφια για τον τίτλο του καλύτερου πολιτιστικού προορισμού

Σήμερα το απόγευμα αναμένεται από το Λονδίνο η ανακοίνωση της πόλης που ανακηρύσσεται Πολιτιστικός Προορισμός για το έτος 2017.

Ανάμεσα στις υποψήφιες πόλεις είναι και η Αθήνα και για το λόγο αυτό ο δήμαρχος της πόλης βρίσκεται ήδη στη βρετανική πρωτεύουσα, προσκεκλημένος του οργανισμού Leading Culture Destinations Awards.



Ο Γιώργος Καμίνης θα παραστεί στην επίσημη τελετή ανακοίνωσης της πόλης με την ισχυρότερη δυναμική πολιτιστικού προορισμού για το 2017 - Emerging Cultural City of the Year. Τα συγκεκριμένα βραβεία περιλαμβάνουν 17 κατηγορίες και η ελληνική πρωτεύουσα είναι υποψήφια στην κατηγορία Best Emerging Cultural City.

Η Αθήνα διεκδικεί τη μεγάλη διεθνή διάκριση, έχοντας ως συνυποψήφιες πόλεις όπως το Λος Άντζελες, το Κεμπέκ, τη Βενετία και το Όσλο.

naftemporiki.gr