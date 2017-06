Super NES Classic Edition: Η Nintendo βγάζει ξανά το θρυλικό SNES

Συνεχίζοντας αυτό που άρχισε κυκλοφορώντας το NES Classic Edition (μια ανανεωμένη έκδοση της κλασικής της παιχνιδομηχανής), η Nintendo ανακοίνωσε την κυκλοφορία αντίστοιχης έκδοσης του Super NES (SNES): Της κονσόλας που βγήκε το 1991 και περιλάμβανε κάποια από τα πιο διάσημα παιχνίδια της ιστορίας των videogames, όπως τα: Super Mario World, The Legend of Zelda: A Link to the Past, Super Mario Kart, Super Metroid κ.ά.

Η Nintendo ανακοίνωσε πως στις 29 Σεπτεμβρίου το SNES επιστρέφει στα καταστήματα, με το Super Nintendo Entertainment System: Super NES Classic Edition, που θα περιέχει 21 προεγκατεστημένα κλασικά παιχνίδια και θα μπορεί να συνδεθεί με high definition τηλεοράσεις μέσω καλωδίου HDMI που περιλαμβάνεται στη συσκευασία, σε (προτεινόμενη) τιμή 79,99 δολαρίων. Όπως ανακοίνωσε η ιαπωνική εταιρεία, για πρώτη φορά οι παίκτες θα μπορέσουν να παίξουν το Star Fox 2, το sequel του δημοφιλούς Star Fox- ένα παιχνίδι που δημιουργήθηκε κατά την περίοδο που το SNES μεσουρανούσε, αλλά τελικά δεν κυκλοφόρησε ποτέ.

«Αν και πολλοί στον κόσμο θεωρούν το Super NES μία από τις καλύτερες παιχνιδομηχανές που φτιάχτηκαν ποτέ, πολλοί από τους νεαρότερους φαν μας δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να το παίξουν» είπε ο Νταγκ Μπάουζερ, αντιπρόεδρος Sales and Marketing της Nintendo of America. «Με το Super NES Classic Edition, νέοι φαν θα γνωρίσουν κάποια από τα καλύτερα παιχνίδια της Nintendo όλων των εποχών, ενώ οι παλιοί φίλοι θα μπορέσουν να ξαναβιώσουν κάποια από τα αγαπημένα τους retro κλασικά παιχνίδια με την οικογένεια και τους φίλους τους».

Όπως τονίζει η εταιρεία, το SNES Classic Edition έχει την ίδια εμφάνιση και αίσθηση με το αυθεντικό SNES, αν και έχει μικρότερο μέγεθος.

Αντίστοιχες κινήσεις γίνονται και από άλλες ιστορικές εταιρείες του χώρου, όπως η Sega (με το Mega Drive Classic Edition, τον άλλοτε μεγάλο αντίπαλο του SNES) και η Atari, που πρόσφατα αποκάλυψε πως δουλεύει πάνω σε μια νέα κονσόλα.