Ανακοίνωσε Στρέλνιεκς ο Ολυμπιακός

Ο Γιάνις Στρέλνιεκς αποτελεί την πρώτη μεταγραφή του Ολυμπιακού ενόψει της περιόδου 2017/2018.

Η συμφωνία με τον Λετονό γκαρντ ήταν γνωστή από χθες και σήμερα οι Πειραιώτες την επισημοποίησαν για τα επόμενα δύιο χρόνια.

«Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον καλαθοσφαιριστή Γιάνις Στρέλνιεκς. Ο Λετονός γκαρντ ο οποίος αναμένεται την Τετάρτη (21/6) και ώρα 20:45 στην Ελλάδα προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις, θα φορά την «ερυθρόλευκη» φανέλα για τα επόμενα δυο χρόνια» αναφέρει το κείμενο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τη διοίκηση, ενώ αμέσως μετά παραθέτει το βιογραφικό του παίκτη.



Το who is who του Γιάνις Στρέλνιεκς:

Hμ. Γεν.: 01/09/1989

Τοπ. Γεν.: Τάλσι (Λετονία)

Ύψος: 1.91

Πρ. Ομάδες: Ventspils (2007-2011), Spartak Saint Petersburg (2011-2013), Budivelnik Kiev (2013-2014), Brose Bamberg (2014-2017).



Διακρίσεις

- Τρία πρωταθλήματα Γερμανίας με τη Μπάμπεργκ (2015, 2016,2017)

- Ένα πρωτάθλημα Λετονίας με τη Βεντσπιλς (2009)

- Ένα πρωτάθλημα Ουκρανίας με τη Μπουντιβέλνικ (2014)

- Χάλκινο μετάλλιο με την εθνική Λετονίας στο Ευρωμπάσκετ Εφήβων του 2007 στην Ισπανία».