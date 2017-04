Γιορτή των κόμικς στο 12ο Comicdom Con Athens

Τηρώντας την παράδοση της παρουσίας διεθνών προσκεκλημένων από όλες τις γεωγραφικές και καλλιτεχνικές σχολές της ένατης τέχνης, το μεγαλύτερο ελληνικό Φεστιβάλ αποκλειστικά αφιερωμένο στα κόμικς, το Comicdom Con Athens, πραγματοποιείται για 12η συνεχή χρονιά, με ελεύθερη είσοδο.

Η πραγματική αυτή γιορτή των κόμικς θα λάβει χώρα στην Ελληνοαμερικανική Ένωση (Μασσαλίας 22), το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος (Σίνα 31) και τους πλησίον δρόμους, στις 7, 8 και 9 Απριλίου, από τις 11 το πρωί έως τις 9.30 το βράδυ.

Το Φεστιβάλ διοργανώνουν η Comicdom Press, η Ελληνοαμερικανική Ένωση, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και o Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων. Η διοργάνωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Athens Culture Net - το Δίκτυο Πολιτισμού της Αθήνας του δήμου Αθηναίων -αποκλειστικός δωρητής του Δικτύου είναι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Καλεσμένοι του Comicdom Con Athens 2017 είναι ο καταξιωμένος Βέλγος δημιουργός κόμικς και δημιουργός του δημοφιλούς videogame «Syberia», Benoît Sokal, ο πολυβραβευμένος δημιουργός του επιδραστικού κόμικ «Here» και συνεργάτης του περιοδικού The New Yorker, Richard McGuire, ο κριτικός κόμικς, εκπαιδευτικός, επιμελητής εκθέσεων και αρχισυντάκτης της best selling ανθολογίας «The best american comics», Bill Kartalopoulos, η ανερχόμενη Πολωνή καλλιτέχνις, γνωστή για τη δουλειά της στη σειρά «Mockingbird» της Marvel, Kate Niemczyk, ο - υποψήφιος για Eisner Award - Βρετανός δημιουργός της επιτυχημένης μεταφοράς του κλασσικού αριστουργήματος «Δον Κιχώτης», Rob Davis, ο δημιουργός του graphic novel «Filmish: Ένα εικονογραφημένο ταξίδι στον κινηματογράφο», Edward Ross, ο πολυπράγμων Ισπανός δημιουργός κόμικς και εικονογράφος Mariano Saura και ο ανατρεπτικός Γερμανός καλλιτέχνης Kai Pfeiffer. Φέτος, τιμώμενη Ελληνίδα καλλιτέχνις είναι η DaNi, η οποία επιμελείται και το επίσημο εικαστικό του Comicdom Con Athens 2017.



Οι επισκέπτες του Φεστιβάλ θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τους δημιουργούς και τα έργα τους, στα αντίστοιχα Q&A και signings.

Διεθνής έκθεση αφιερωμένη σε μια θρυλική ανθολογία comics

Η φετινή διεθνής έκθεση «The best american comics», που παρουσιάζεται στη γκαλερί Χατζηκυριάκος - Γκίκας της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, είναι αφιερωμένη στη θρυλική ομότιτλη ετήσια ανθολογία κόμικς.



Η έκθεση φιλοξενεί επιλογές από την πιο πρόσφατη έκδοση της ανθολογίας με έργα σύγχρονων καταξιωμένων, αλλά και ανερχόμενων βορειοαμερικανών καλλιτεχνών, σε μια προσπάθεια να αντικατοπτρίσει την ποικιλομορφία και την αίσθηση ανακάλυψης, που πάντα αποτελεί γνώρισμα κάθε νέας έκδοσης της σειράς.

Φέτος, τιμώμενη Ελληνίδα καλλιτέχνις είναι η DaNi, η οποία επιμελείται και το επίσημο εικαστικό του Comicdom Con Athens 2017.

«History repeating (?)»: Επαναλαμβάνονται τα μοτίβα του παρελθόντος; Σε αυτό το ερώτημα καλούνται να απαντήσουν Έλληνες δημιουργοί κόμικς, προσεγγίζοντας τον τίτλο ανάλογα με τις προσλαμβάνουσες και τις προσωπικές αναζητήσεις τους.

«The art of the video games»: Video games και κόμικς. Δύο κόσμοι παράλληλοι και τόσο κοντινοί. Στην παρούσα έκθεση, 16 Έλληνες δημιουργοί κόμικς παρουσιάζουν αποκλειστικές εικονογραφήσεις, με μοναδική έμπνευση τα δικά τους αγαπημένα video games.

«The Greek character concept»: Η πρώτη υπαίθρια έκθεση στην ιστορία του Φεστιβάλ, περιλαμβάνει αποκλειστικές εικονογραφήσεις διεθνών προσκεκλημένων από το παρελθόν, με θέμα την ελληνικότητα, όπως εκείνοι την προσέλαβαν.

«Street events»: Υπαίθρια έκθεση, παιχνίδι θησαυρού, cosplay με πρωταγωνιστές τους Power Rangers και μία μουσική έκπληξη γεμίζουν τους πλησίον του Φεστιβάλ δρόμους με θετική ενέργεια, χρώματα και ήχους.

«Spotlight on DaNi»: Η τιμώμενη καλλιτέχνις της φετινής διοργάνωσης ανθολογεί ορισμένες από τις καλύτερες δουλειές της, σε μία μικρή, αλλά άκρως αντιπροσωπευτική έκθεση.

Malk.

Όπως κάθε χρόνο, το Comicdom Con Athens περιλαμβάνει workshops για την τεχνική του σεναρίου και της εικονογράφησης από τους διεθνείς προσκεκλημένους και επιλεγμένους Έλληνες δημιουργούς και ανοιχτές συζητήσεις για ένα εύρος θεμάτων γύρω από τον ελληνικό και διεθνή εκδοτικό χώρο των κόμικς.

Το πρόγραμμα συμπληρώνουν προβολές ταινιών και animation και παρουσιάσεις νέων εκδόσεων κόμικς που κάνουν το ντεμπούτο τους στο Φεστιβάλ. Ξεχωρίζουν, επίσης, τα Ελληνικά Βραβεία Comics και η τελετή απονομής τους και ο δημοφιλής διαγωνισμός Comicdom Cosplay, εθνικός προκριματικός για το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα Eurocosplay που πραγματοποιείται στο Λονδίνο.



Οι φίλοι των κόμικς μπορούν να ενημερωθούν για νέες και παλιές εκδόσεις και να κάνουν τις αγορές τους από το bazaar ελληνικών καταστημάτων κόμικς και εκδοτικών εταιρειών, το artists’ alley και τον χώρο των αυτοεκδόσεων κόμικς. Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε σεμινάρια εξοικείωσης με τα κόμικς, μέσα από δημιουργικό παιχνίδι, και να παρακολουθήσουν ταινίες κινουμένων σχεδίων.

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα comicdom-con.gr.

Ελληνοαμερικανική Ένωση: Μασσαλίας 22 - Κολωνάκι, τηλ.: 210 3680900. Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος: Σίνα 31 - Κολωνάκι, τηλ.: 210 3398600.

naftemporiki.gr