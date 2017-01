Γ. Λάνθιμος και Ε. Φιλίππου υποψήφιοι για το Όσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου

Γιώργος Λάνθιμος και Ευθύμης Φιλίππου είναι υποψήφιοι για το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου για την ταινία «The Lobster», όπως ανακοινώθηκε από την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου.

Μετά από μια πορεία που ξεκίνησε από το Φεστιβάλ Καννών του 2015 και τη βράβευσή της με το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής, την έξοδό της στις κινηματογραφικές αίθουσες της Αμερικής, τη διάκρισή της στα Ευρωπαϊκά Βραβεία για το σενάριό της και την επισήμανσή της, η ταινία «The Lobster» φτάνει και στα Όσκαρ, διεκδικώντας ακόμα ένα τρόπαιο.

Την κούρσα των υποψηφιοτήτων οδηγεί -όπως αναμενόταν- η ταινία του Ντάμιεν Σαζέλ «La La Land», η οποία συγκέντρωσε συνολικά 14 υποψηφιότητες, ενώ έχει δύο υποψηφιότητες στην ίδια κατηγορία, εκείνη του καλύτερου τραγουδιού.

DESPINA SPYROU

«4.1 Miles»

Η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου και παρουσιαστής της βραδιάς θα είναι ο Τζίμι Κίμελ.

Οι υποψηφιότητες αναλυτικά

Καλύτερη Ταινία

«Arrival»

«Fences»

«Hacksaw Ridge»

«Hell or High Water»

«Hidden Figures»

«La La Land» του Ντάμιεν Σαζέλ

«Manchester by the Sea» του Κένεθ Λόνεργκαν

«Lion»

«Moonlight» του Μπάρι Τζένκινς

Σκηνοθεσία

Ντενί Βιλνέβ για το «Arrival»

Μελ Γκίμπσον για το «Hacksaw Ridge»

Ντάμιεν Σαζέλ για το «La La Land»

Κένεθ Λόνεργκαν για το «Manchester by the Sea»

Μπάρι Τζένκινς για το «Moonlight»





Α΄ Ανδρικού Ρόλου

Κέισι Αφλεκ για το «Manchester by the Sea»

Αντριου Γκάρφιλντ για το «Hacksaw Ridge»

Ράιαν Γκόσλινγκ για το «La La Land»

Βίγκο Μόρτενσεν για το «Captain Fantastic»

Ντένζελ Γουάσινγκτον για το «Fences»





Α’ Γυναικείου Ρόλου

Ιζαμπέλ Ιπέρ - «Elle»

Ρουθ Νέγκα - «Loving»

Νάταλι Πόρτμαν - «Jackie»

Έμμα Στόουν - «La La Land»

Μέριλ Στριπ - «Florence Foster Jenkins»

Β΄ Ανδρικού Ρόλου

Μαχέρσαλα Αλι για το «Moonlight»

Τζεφ Μπρίτζες για το «Hell or High Water»

Λούκας Χέτζις για το «Manchester by the Sea»

Ντεβ Πατέλ για το «Lion»

Μάικλ Σάνον για το «Nocturnal Animals»



Β΄ Γυναικείου Ρόλου

Βαιόλα Ντέιβις για το «Fences»

Ναόμι Χάρις για το «Moonlight»

Νικόλ Κίντμαν για το «Lion»

Οκτάβια Σπένσερ για το «Hidden Figures»

Μισέλ Γουίλιαμς για το «Manchester by the Sea»



Πρωτότυπο Σενάριο

Τέιλορ Σέρινταν για το «Hell or High Water»

Ντάμιεν Σαζέλ για το «La La Land»

Ευθύμης Φιλίππου και Γιώργος Λάνθιμος για το «The Lobster»

Κένεθ Λόνεργκαν για το «Manchester by the Sea»

Μάικ Μιλς για το «20th Century Women»



Διασκευασμένο Σενάριο

Ερικ Χέισερε για το «Arrival»

Ογκουστ Γουίλσον για το «Fences»

Θιοντορ Μέλφι και Άλισον Σρέντερ για το «Ηidden Figures»

Λουκ Ντέιβις για το «Lion»

Μπάρι Τζένκινς και Τάρελ Αλβιν ΜακΚάρνεϊ για το «Moonlight»

Καλύτερη ταινία Κινουμένων Σχεδίων

«Kubo and the Two Strings»

«Moana»

«My life as A Zucchini»

«Η Κόκκινη Χελώνα»

«Zootopia»



Μικρού μήκους ταινία Κινουμένων σχεδίων

«Blind Vaysha»

«Borrowed Time»

«Pear Cider and Cigarettes»

«Pearl»

«Piper»



Διεύθυνση Φωτογραφίας

Μπράντφορντ Γιανγκ «Arrival»

Λάινους Σάντγκρεν «La La Land»

Γκρέικ Φρέιζερ «Lion»

Τζέιμς Λάξτον «Moonlight»

Ροντρίγκο Πριέτο «Silence»



Καλύτερο Ντοκιμαντέρ

«Φωτιά στη Θάλασσα» (Τζιανφράνκο Ρόσι)

«I Am Not Your Negro» (Ραούλ Πεκ)

«Life, Animated» (Ρότζερ Ρόουζ Γουίλαμς)

«OJ: Made in America» (Εζρα Εντελμαν)

«13th»



Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους

«Extremist”

«4.1 Miles»

«Joe’s Violin»

«Watani My Homeland»

«The White Helmets»