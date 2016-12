Πέθανε η ηθοποιός Debbie Reynolds

Η Αμερικανίδα ηθοποιός, τραγουδίστρια και χορεύτρια Debbie Reynolds πέθανε σε ηλικία 84 ετών, μόλις μία ημέρα μετά το θάνατο της κόρης της, Carrie Fisher.

Ο θάνατός της, σύμφωνα με το Associated Press, επιβεβαιώθηκε από το γιο της, Todd Fisher, ο οποίος ανέφερε: «Ήθελε να είναι με την Carrie».

Η Reynolds πέθανε λίγες ώρες μετά τη μεταφορά της στο Cedars Sinai Medical Center από το σπίτι του γιου της στο Μπέβερλι Χιλς, την Τετάρτη το απόγευμα.

Γεννημένη το 1932, η Debbie Reynolds έγινε διάσημη από την ταινία «Singin' in the Rain» (1952) με τον Gene Kelly. Απέκτησε δικό της σόου στην τηλεόραση, το «The Debbie Reynolds Show» ενώ έκανε μεγάλη καριέρα και ως τραγουδίστρια. Το 1964 ήταν υποψήφια για Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στο «The Unsinkable Molly Brown», ενώ ο πιο πρόσφατος ρόλος της ήταν στην ταινία «Behind the Candelabra» (2013) του Steven Soderbergh. Από τις πιο διάσημες ταινίες της είναι οι: «Tammy and the Bachelor» (1957), «How the West Was Won» (1962), «Goodbye Charlie» (1964), «The Singing Nun» (1966) και «Mother» (1996).