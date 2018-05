Στην Αθήνα το Παγκόσμιο Συνέδριο Μαρινών τον Οκτώβριο

Η Αθήνα θα βρεθεί στο επίκεντρο της προσοχής της παγκόσμιας βιομηχανίας θαλάσσιου τουρισμού το τριήμερο 25 - 27 Οκτωβρίου 2018, καθώς το Διεθνές Συμβούλιο Ενώσεων Ναυτικής Βιομηχανίας (ICOMIA) και η Ένωση Μαρινών Ελλάδας διοργανώνουν εκείνες τις ημέρες το Παγκόσμιο Συνέδριο Μαρινών στην ελληνική πρωτεύουσα. Περισσότεροι από 400 αναμένεται να είναι οι συμμετέχοντες.

Στο τριήμερο συνέδριο με θέμα "Cross Sea Challenges for Marinas-Setting the Scene for Collective Development and Growth", το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων αναμένεται να είναι στραμμένο στα τεκταινόμενα στη χώρα μας, τόσο σε ό,τι αφορά το πλαίσιο λειτουργίας των μαρινών όσο και των σκαφών αναψυχής.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση των διοργανωτών, ήδη το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) έχει προχωρήσει στην προκήρυξη διεθνών διαγωνισμών παραχωρήσεων για τις μαρίνες Αλίμου και Χίου, ενώ σταδιακά γίνεται ολοένα και πιο έντονη η ανάγκη για βελτίωση του θεσμικού πλαισίου (π.χ. πλήρης απελευθέρωση του καμποτάζ) λειτουργίας του yachting, προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των σκαφών που θα έρχονται για μόνιμο ελλιμενισμό στη χώρα μας.

Οι εξελίξεις αυτές θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές σε μια περίοδο που τα στοιχεία από διεθνείς έρευνες δείχνουν ότι oι millennials «ψηφίζουν» Ελλάδα για τις θαλάσσιες αποδράσεις που προγραμματίζουν. Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, προκειμένου οι ξένοι προσκεκλημένοι να κατανοήσουν τις μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης που έχει η χώρα μας στον θαλάσσιο τουρισμό, έμπειρα στελέχη του κλάδου των μαρινών θα παρουσιάσουν αναλυτικά τα μεγάλα έργα που λαμβάνουν χώρα αυτήν την εποχή, τόσο στο παραθαλάσσιο μέτωπο της Αττικής αλλά και στις μαρίνες.

Στους συμμετέχοντες στο συνέδριο θα δοθεί μάλιστα η ευκαιρία να δουν από κοντά ορισμένες από τις καλύτερες μαρίνες της Αθήνας, ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρει η λεγόμενη «Αθηναϊκή Ριβιέρα».

Η Ελλάδα ωστόσο δεν θα μονοπωλήσει τις εργασίες του συνεδρίου, αφού κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων θα αναλυθούν θέματα που αφορούν όλους όσοι σχετίζονται με την ιδιοκτησία και επενδύσεις σε μαρίνες, τη διαχείρισή τους, συμβούλους, κατασκευαστές και παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι επιθυμούν να παραμείνουν κοντά στις εξελίξεις και να συμμετάσχουν ενεργά στην εξέλιξη του κλάδου.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια των εργασιών του Παγκοσμίου Συνεδρίου Μαρινών 2018 θα αναλυθούν όλα τα κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η παγκόσμια βιομηχανία μαρινών και θα εξεταστούν θέματα που θα ρίξουν φως στο παρόν και στο μέλλον του κλάδου.

Ο καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Θεοδόσης Τάσιος, γεφυρώνοντας τη χρονική απόσταση ανάμεσα στην αρχαία ελληνική παράδοση και τις σύγχρονες τεχνολογίες, θα εγκαινιάσει το συνέδριο με μια διορατική διεύρυνση.

Περαιτέρω πληροφόρηση για θέματα καινοτομίας θα δώσει ο καθηγητής του ΜΙΤ, Dr Donald Sadoway, παρουσιάζοντας την έρευνά του σε τεχνολογίες που κάνουν αποτελεσματική χρήση της ενέργειας, και συγκεκριμένα την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας σε μπαταρίες από λιωμένο μέταλλο, καθώς έχει εξειδίκευση στη χημεία των υλικών. Τον ανθρώπινο παράγοντα και τη σημασία της εκπαίδευσης στις μαρίνες θα σχολιάσει ο κ. Γιάννης Καλογεράκης στην παρουσίασή του "Training marinas' people the anthropocentric way".

Ενημέρωση για ξένες αγορές

Οι συμμετέχοντες στο συνέδριο θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν αναλυτικά και για την πορεία των αγορών στις μαρίνες σε όλο τον κόσμο. Πιο συγκεκριμένα, οι ανασκοπήσεις θα αφορούν αγορές όπως η Αμερική, η Ασία, η Αυστραλία, η Μεσόγειος, η Κύπρος, η Μέση Ανατολή, τα Βαλκάνια και η Ρωσία. Στο βήμα θα ανέβουν επίσης και ομιλητές οι οποίοι θα παρουσιάσουν τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την πρόωση των σκαφών με ηλεκτρική ενέργεια, τις ηλιακές αποβάθρες, τις πλωτές κατοικίες και άλλες πλωτές υποδομές. Επιπλέον, στο συνέδριο θα παρουσιαστούν οι νέες τάσεις σε θέματα ασφάλειας σε λιμάνια και μαρίνες, διαχείρισης συμβάντων ρύπανσης αλλά και στις βέλτιστες πρακτικές μάρκετινγκ στον κλάδο. Επίσης, θα ενημερωθούν αναλυτικά για την πορεία της ανάπτυξης στην αγορά των superyacht καθώς και για τις αλλαγές που έρχονται στο μοντέλο εκμετάλλευσης των σκαφών αναψυχής.

Τέλος, η ICOMIA θα παρουσιάσει τα τελευταία έγγραφα πολιτικής που έχει εκπονήσει, καθώς και τον Περιβαλλοντικό Οδηγό που εξέδωσε, ενώ θα διερευνήσει και όλα τα παγκόσμια ζητήματα που επηρεάζουν τις μαρίνες - όπως οι νέες διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες για τον σχεδιασμό μαρινών και τους κανονισμούς ISO για τα λιμάνια.