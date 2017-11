17 πρωταγωνιστές για το 2017 αναδεικνύουν τα Lloyd's List

Από την έντυπη έκδοση

Του Αντώνη Τσιμπλάκη

atsimp@naftemporiki.gr

Δυναμικό παρών έδωσε η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα στο ετήσιο ραντεβού με τα Greek Shipping Awards, των Lloyd’s List, που πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Περισσότεροι από 1.000 εφοπλιστές και στελέχη του χώρου παραβρέθηκαν στην εκδήλωση την προηγούμενη Παρασκευή, προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά τη βράβευση 17 προσωπικοτήτων αλλά και εταιρειών για την επιτυχημένη πορεία τους στη διάρκεια της χρονιάς.

Ανάμεσα στους βραβευμένους ήταν ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού εφοπλισμού, ενώ την εκδήλωση παρακολούθησαν μεταξύ άλλων και οι καπετάν Παναγιώτης Τσάκος, Νίκος Τσάκος, Πέτρος Παππάς, Χάρης Βαφειάς, δρ Ιωάννης Κούστας, Γιώργος Αγγελόπουλος, Παναγιώτης Αγγελόπουλος και ο Πόλυς Β. Χατζηιωάννου. Στην κατάμεστη αίθουσα παραβρέθηκαν και εκπρόσωποι της νέας γενιάς, όπως ο Νικόλας Βενιάμης, Αλέκος Παππάς, αλλά και τα αδέλφια Στέφανος, Ηλίας και Γιάννης Αγγελάκος.

Τα βραβεία

Το βραβείο για την κορυφαία «Εταιρεία Δεξαμενόπλοιων της Χρονιάς» (Tanker Company of the Year) έλαβε η Maran Tanker του ομίλου Γιάννη Αγγελικούση, η οποία μέσα στο 2017 παρέλαβε εννέα νεότευκτα δεξαμενόπλοια. \

Το βραβείο παρέλαβε η κόρη του Μαρία Αγγελικούση που τα τελευταία χρόνια έχει αναλάβει ένα σημαντικό μέρος της διοίκησης του ομίλου, στο πλευρό του πατέρα της.

Το Βραβείο για την κορυφαία «Εταιρεία Φορτηγών Πλοίων» (Dry Cargo Company of the Year) πήρε η Carras Hellas την οποία ίδρυσε ο Γιάννης M. Καρράς.

«Προσωπικότητα της Χρονιάς στην Ελληνική Ναυτιλία» ανακηρύχθηκε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος μέσα στο 2017 έκανε στη ναυτιλία επενδύσεις που ξεπέρασαν το ένα δισεκατομμύριο δολάρια, τόσο σε ναυπηγήσεις πλοίων όσο και σε αγορές πλοίων, όπως τα πέντε μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων από τη νοτιοκορεατική Hanjin Shipping.

Ως «Επιβατηγό Εταιρεία της Χρονιάς» (Passenger Line of the Year) βραβεύτηκε η Golden Star Ferries των Γιώργου και Δημήτρη Στεφάνου για τις επενδύσεις στην ελληνική ακτοπλοΐα.

Ο κάπτεν Fu Chengqiu, διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΠ και υψηλόβαθμο στέλεχος της Cosco, τιμήθηκε με το Βραβείο «Διεθνής Προσωπικότητα της Χρονιάς».

Το βραβείο για την «Εκπαίδευση ή την Επιμόρφωση» (Education or Training Award) έλαβε η TCM Academy Maria Tsakos. Στο Μέγαρο Μακεδονία του Ομίλου Τσάκου, στο οποίο λειτουργεί η ναυτική ακαδημία, έχουν εκπαιδευτεί πάνω από 4.000 ναυτικοί για να μπορούν να αντιμετωπίζουν τις σύγχρονες προκλήσεις.

Το Βραβείο «Πλοίο της Χρονιάς» (The Ship of the Year Award) πήγε στο θρυλικό Θωρηκτό Αβέρωφ, τη ζωντανή ιστορία του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, αλλά και της Ελλάδας.

Στον Ιωάννη Μαρτίνο απονεμήθηκε το βραβείο «New Generation Shipping Award», το οποίο είναι ανοιχτό σε προσωπικότητες της ναυτιλίας, ηλικίας έως 40 ετών. Ο κ. Μαρτίνος αφού πρώτα «θήτευσε» στη Thenamaris, από το 2014 έχει ιδρύσει τη δική του εταιρεία, τη Signal Maritime.

Το Βραβείο «Ναυτικός της Χρονιάς» (Seafarer of the Year Award) απονεμήθηκε στον πλοίαρχο Ιάκωβο Δανιήλ της Danaos Container Shipping και το Βραβείο «Ναυτιλιακής Χρηματοδότησης της Χρονιάς» (Shipping Financier of the Year) στη Eurobank.

Επίσης τα «Ναυτικά Χρονικά» έλαβαν το βραβείο «Πειραιάς Διεθνές Κέντρο» (Piraeus International Centre Award).

Η ναυτιλιακή εταιρεία Atlantic Bulk κέρδισε το Βραβείο για την «Ασφάλεια ή την Περιβαλλοντική Προστασία» (Award for Safety or Environmental Protection).

Το Βραβείο «Lloyd’s List Intelligence Big Data Award» δόθηκε στην εταιρεία ASPIDA του Πάνου Μωραΐτη για τα σύγχρονα συστήματα που διαθέτει για την ενίσχυση της ασφάλειας.

Ο Παύλος Ιωαννίδης, διευθύνων σύμβουλος του Ιδρύματος Ωνάση, πιλότος, διαχειριστής πλοίων και συγγραφέας, πήρε το Βραβείο «Επιτεύγματος Ζωής» (Lloyd’s List / Propeller Club Lifetime Achievement Award).

Το Βραβείο «Ναυτιλιακός Newsmaker της Χρονιάς» δόθηκε στον John Michael Radziwill, ο οποίος δραστηριοποιείται στη ναυτιλία με τη νεοσύστατη εταιρεία Good Bulk.

Το Βραβείο «Τεχνολογικού Επιτεύγματος» (Technical Achievement) κέρδισε η NanoPfos, η οποία επένδυσε στη νανοτεχνολογία και έχει βραβευτεί από τον Μπιλ Γκέιτς.