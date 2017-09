Ξενοδοχείο «Four Seasons» στον Αστέρα Βουλιαγμένης

Τη συνεργασία με τη Four Seasons Hotels and Resorts ανακοίνωσε η Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης ΑΞΕ, με στόχο τη λειτουργία της πρώτης ξενοδοχειακής μονάδας «Four Seasons» στην Ελλάδα, στον Αστέρα Βουλιαγμένης.

Το νέο ξενοδοχείο αναμένεται να λειτουργήσει ως «Four Seasons Astir Palace Hotel Athens», μετά την ολοκλήρωση της εκτεταμένης αναβάθμισης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, την άνοιξη του 2018.

Για την ανακαίνιση και την επαναλειτουργία του ξενοδοχείου, αναμένεται να επενδυθούν πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ.

Η νέα ξενοδοχειακή μονάδα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, θα διαθέτει, μεταξύ άλλων, περίπου 300 δωμάτια, σουίτες και πολυτελή bungalows, spa και εγκαταστάσεις αναψυχής, υπερσύγχρονους χώρους συνεδρίων και εκδηλώσεων, infinity pools, παραλίες κ.α.

«Ο Αστέρας Βουλιαγμένης αποτελούσε ανέκαθεν έναν διεθνούς βεληνεκούς προορισμό-ορόσημο στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, μία από τις πλέον ειδυλλιακές τοποθεσίες στην Ελλάδα» ανέφερε, σχετικά, ο Στέλιος Κουτσιβίτης, διευθύνων Σύμβουλος της Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης Α.Ξ.Ε.

«Είμαστε προσηλωμένοι στην αξιοποίηση της ιστορικής κληρονομιάς και στην ανάδειξη του Αστέρα Βουλιαγμένης σε έναν κορυφαίο προορισμό παγκοσμίου κλάσης» έσπευσε να προσθέσει.

Όπως εξήγησε, αναλυτικά, το σχέδιο ανάπλασης περιλαμβάνει την πλήρη ανακαίνιση του ξενοδοχείου, τη σημαντική αναβάθμιση της Μαρίνας Βουλιαγμένης, την ανακαίνιση του Astir Beach, την ανάπτυξη έως και 13 πολυτελών κατοικιών και τη δημιουργία πάρκου αναψυχής.

«Είμαστε ευτυχείς που συνεργαζόμαστε στενά με τη Four Seasons, κυρίαρχη ξενοδοχειακή αλυσίδα παγκοσμίως, σε έναν από τους βασικούς πυλώνες του σχεδίου ανάπλασης, στην αναβάθμιση και διαχείριση του ξενοδοχείου, δημιουργώντας νέο ορόσημο για τα ξενοδοχεία πολυτελείας στη χώρα μας» κατέληξε.

Από την πλευρά του, ο J. Allen Smith, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Four Seasons Hotels and Resorts, επεσήμανε τα εξής: «Ως ένας από τους πιο δημοφιλείς ταξιδιωτικούς προορισμούς στην Ευρώπη, η Ελλάδα είχε εδώ και καιρό προσελκύσει το ενδιαφέρον της Four Seasons και είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την είσοδό μας στη σημαντική αυτή αγορά σε συνεργασία με την Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης ΑΞΕ».

