Aυξάνεται το έλλειμμα ψηφιακών δεξιοτήτων

Αυξάνεται αντί να μειώνεται το έλλειμμα δεξιοτήτων με τις οποίες πρέπει να είναι εφοδιασμένα τα στελέχη προκειμένου να οδηγήσουν τις επιχειρήσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό, παρά την αναγκαιότητα του τελευταίου, όπως δείχνει έρευνα του Τεχνικού Πανεπιστημίου του Μονάχου και της SAP.

Ειδικότερα, ενώ στα στοιχεία της έρευνας το 2015 53% των συμμετεχόντων εμφανιζόταν να αναφέρει ότι το προσωπικό της εταιρείας τους δεν κατείχε τις απαραίτητες δεξιότητες για έναν επιτυχημένο ψηφιακό μετασχηματισμό, το 2017 το ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί σε 64%. Ως αιτία προβάλλεται από τους αναλυτές η μεγάλη ταχύτητα με την οποία αναπτύσσεται η καινοτομία στον χώρο της τεχνολογίας και η συνεχώς αυξανόμενη γνώση σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Ένα θετικό στοιχείο είναι ότι με την πάροδο του χρόνου, τα στελέχη των επιχειρήσεων ανέπτυξαν καλύτερη αίσθηση για τις δεξιότητες που χρειάζονται στην εταιρεία τους, αλλά και ποιες από αυτές είναι διαθέσιμες.

Παρ’ όλο που το 90% των ερωτηθέντων αντιλαμβάνεται ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί πολύ σημαντικό κομμάτι της εν γένει εταιρικής στρατηγικής, στοχευμένη ανάπτυξη των δεξιοτήτων των υπαλλήλων γίνεται σπάνια από τις εταιρείες. Μόλις στο 16% των επιχειρήσεων υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα ή γίνονται προσλήψεις για το ψηφιακό μέλλον της εταιρείας.

Υπάρχει ομοφωνία ανάμεσα στους εργαζομένους για τις ψηφιακές δεξιότητες που χρειάζονται. Για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης της εταιρικής ψηφιοποίησης οι εταιρείες πρέπει να δουλέψουν μαζί με τους εργαζομένους τους, ώστε να τους μεταφέρουν την κατάλληλη γνώση και τις απαραίτητες δεξιότητες που εκείνοι χρειάζονται για γίνει η μετάβαση με ομαλό τρόπο.

«Οι ψηφιακές δεξιότητες ενδέχεται να αποτελέσουν το σημαντικότερο πρόβλημα στην ψηφιοποίηση των εταιρειών», αναφέρει σχετικά ο Bernd Welz, executive vice president and chief knowledge officer, Products and Innovation, SAP, ενώ ο καθηγητής Dr. Krcmar, chair for Information Systems, Department of Informatics, Technical University of Munich, προσθέτει ότι «η έρευνα καταδεικνύει πως πολλοί οργανισμοί βρίσκονται ακόμα σε μεταβατικό στάδιο σε ό,τι αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Όσο νέες τεχνολογίες συνεχίζουν να εμφανίζονται τόσο οι εταιρείες πρέπει να είναι προετοιμασμένες να δημιουργήσουν τον κατάλληλο χώρο για να μπορούν να εφαρμόζουν τις νέες τεχνολογίες σε όλα τα εταιρικά πλαίσια και επίπεδα».