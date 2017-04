Dr. Susan Madsen: Μια καλή ηγεσία χρειάζεται και «θηλυκές» δεξιότητες

Από την έντυπη έκδοση

Στη Σοφία Εμμανουήλ

Στο μέλλον, λόγω των αλλαγών στο επιχειρείν οι ηγέτες θα πρέπει να χρησιμοποιούν περισσότερο θηλυκές ιδιότητες ηγεσίας -όπως ομαδική εργασία, συνεργασία, ακρόαση, ανάπτυξη άλλων ατόμων και win-win λύσεις- όπως αναφέρει στη «N» η Dr. Susan Madsen, Orin R. Woodbury Professor of Leadership & Ethics και Professor of Management στο Woodbury School of Business του Utah Valley University.

H Dr. Susan Madsen, την οποία συναντήσαμε με αφορμή τη σημερινή της ομιλία στο πλαίσιο σειράς ομιλιών-γευμάτων που οργανώνονται από την Επιτροπή Women in Business (WIB) του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, τονίζει ότι «οι επιτυχημένοι ηγέτες ευημερούν μέσα από συνεχή μάθηση και ανάπτυξη - υιοθετούν τη διά βίου μάθηση και αναζητούν τη συνεχή ανάπτυξη».

