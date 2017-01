Theresa Cissell: Κόμβος ανάπτυξης η Ελλάδα για την Qatar Airways

Από την έντυπη έκδοση

Φάνη Ζώη

Η Ελλάδα και γενικότερα η Ευρώπη παίζουν κρίσιμο ρόλο στις δραστηριότητες της Qatar Airways, με την εταιρεία να έχει το προνόμιο να παραμένει μια από τις προτιμώμενες αεροπορικές στην περιοχή. Στόχος της εταιρείας για το 2017 είναι να βοηθήσει στην ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλους σημαντικούς κλάδους, όπως στη ναυτιλία και στη διαχείριση της ενέργειας, τομείς οι οποίοι έχουν συμβάλει στην αύξηση της δραστηριότητάς της, κάτι που δίνει τη δυνατότητα να επενδύει περαιτέρω στην αγορά.

Theresa Cissell

H δυνατή παγκόσμια παρουσία ελληνικών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και η γεωγραφική θέση της Ελλάδας καθιστούν τη χώρα έναν σημαντικό κόμβο για την παγκόσμια αγορά και δυνητικά έναν σημαντικό πόλο για επενδύσεις, τονίζει η κα Cissell. Αναλυτικότερα, η νέα γενική διευθύντρια για Ελλάδα & Κύπρο αναφέρει στη συνέντευξη που παραχώρησε στη «Ν»:

Μιλήστε μας για την πορεία της Qatar Airways τα τελευταία τρία έτη στην περιοχή της ευθύνης σας.

«Η ελληνική αλλά και η κυπριακή αγορά αναμφίβολα παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Qatar Airways, δεδομένου ότι αποτελούν δημοφιλείς προορισμούς, τόσο για ταξίδια αναψυχής όσο και για επαγγελματικά ταξίδια. Από την άλλη και το Κατάρ αποτελεί έναν προορισμό που προτιμούν ολοένα και περισσότεροι επιβάτες από την Ελλάδα κάθε χρόνο, είτε για αναψυχή είτε για επαγγελματικούς λόγους. Επίσης, η στρατηγική θέση της καθιστά την Ντόχα προτιμώμενο κόμβο για ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Και οι δύο αγορές είναι πολύ σημαντικές για τις περιοχές της Βόρειας και Νοτιοανατολικής Ευρώπης και η Qatar Airways προσπαθεί να ενισχύει διαρκώς τη θέση της στην περιοχή προσφέροντας πληθώρα δρομολογίων, άριστη εξυπηρέτηση, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες εν πτήσει και ταξιδιωτικές επιλογές για περισσότερα από 150 μέρη παγκοσμίως. Η ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλους σημαντικούς κλάδους, όπως στη ναυτιλία και στη διαχείριση της ενέργειας, έχει συμβάλει στην αύξηση της δραστηριότητάς μας και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να επενδύουμε περαιτέρω στην αγορά καθώς οι προοπτικές που ανοίγονται είναι αμέτρητες».

Στην ελληνική αγορά είστε πάνω από 10 χρόνια, πείτε μας για την πορεία αυτή. Το «Ελ. Βενιζέλος» παρουσιάζει αύξηση της κίνησης. Αυτό καταγράφηκε στις δικές σας πτήσεις;

«Η Qatar Airways αναπτύσσει συνεχώς ισχυρούς δεσμούς με τον τουριστικό και κυρίως τον επιχειρηματικό κλάδο στην ελληνική αγορά και αυτό αντικατοπτρίζεται από την ανοδική πορεία της δραστηριότητάς της. Η εταιρεία μας ξεκίνησε τη λειτουργία της στην Ελλάδα το 2005, με 4 πτήσεις την εβδομάδα και μόλις έναν χρόνο μετά, το 2006, οι πτήσεις έγιναν καθημερινές. Μέχρι τον Μάρτιο του 2010 η εταιρεία διπλασίασε τη συχνότητα των πτήσεων και από τον Ιούνιο του 2015 έχουμε φτάσει τις 3 πτήσεις την ημέρα από την Αθήνα προς την Ντόχα. Πράγματι, οι υπηρεσίες που παρέχει το Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος είναι διεθνώς αναγνωρισμένες και ανταγωνιστικές και αυτό είναι κάτι που μετριέται μέσω της αύξησης που καταγράφει σε αριθμό επιβατών».

Σήμερα πώς βλέπετε την αγορά της Ελλάδας; Υπάρχουν μήπως και κάποιες ιδιαιτερότητες;

«Η Ελλάδα είναι μια σημαντική ταξιδιωτική αγορά για την Qatar Airways, δεδομένης της ανάπτυξης του τουρισμού στη χώρα και της δυναμικής του κλάδου, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριότητάς μας. Η ισχυρή παρουσία της ναυτιλίας αποτελεί ακόμη έναν θετικό παράγοντα για την ανάπτυξη της θέσης μας στην ελληνική αγορά, καθώς τα σχετικά με τη ναυτιλία αεροπορικά ταξίδια καταλαμβάνουν ένα σημαντικό μερίδιο και προσφέρουν σημαντική ενίσχυση στη συνολική μας δραστηριότητα. Η δυνατή παγκόσμια παρουσία ελληνικών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και η γεωγραφική θέση της Ελλάδας καθιστούν τη χώρα έναν σημαντικό κόμβο για την παγκόσμια αγορά και δυνητικά έναν σημαντικό πόλο για επενδύσεις. Επιπρόσθετα, η Qatar Airways συνεργάζεται στενά με τους τοπικούς φορείς, θεσμικούς και μη, ούτως ώστε να προωθήσουμε ακόμη περισσότερο το εκτεταμένο δίκτυό μας και να ενισχύσουμε τον εισερχόμενο τουρισμό με πληθώρα ταξιδιωτών από την Ασία και τη Μ. Ανατολή».

Ποια είναι τα νέα σχέδια σε ό,τι αφορά το πτητικό σας έργο προς την Ελλάδα και πώς θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού;

«Η ελληνική αγορά κατέχει σημαντική θέση στο δίκτυο των πτήσεών μας, κάτι που ενισχύεται και από τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης του τουρισμού στο προσεχές μέλλον και η Qatar Airways προσπαθεί αδιάκοπα να ενισχύει τις δυνατότητες σύνδεσης της αγοράς με περισσότερους ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο και κυρίως τις περιοχές της Αυστραλίας και τη Ασίας. Πρόσφατα ανακοινώσαμε την ενίσχυση των πτήσεων από και προς το Σίδνεϊ και τη Μελβούρνη με αεροσκάφη Α380, κίνηση που θα αυξήσει τη χωρητικότητα των συγκεκριμένων δρομολογίων κατά 44%. Δεδομένου ότι οι πόλεις αυτές φιλοξενούν τις μεγαλύτερες ελληνικές κοινότητες της Αυστραλίας πιστεύουμε ότι ο αντίκτυπος στον εισερχόμενο τουρισμό από τις περιοχές αυτές θα είναι σημαντικός. Για το 2016 η εταιρεία επέκτεινε το δίκτυο της με δρομολόγια σε προορισμούς όπως οι Αδελαΐδα, Ατλάντα, Μπίρμινχαμ, Βοστόνη, Λος Άντζελες, Μαρακές, Πίζα, Ρας ελ Κάιμα, Σίδνεϊ, Βίντχουκ και Ερεβάν, ενώ στις αρχές Δεκεμβρίου ξεκίνησαν δρομολόγια σε Κράμπι και Σεϊχέλες. Επίσης, από τον Φεβρουάριο του 2017 αναμένεται να ενταχθεί στο δίκτυο και το Όκλαντ, στη Νέα Ζηλανδία. Πέρα, λοιπόν, από τις εκτεταμένες επιλογές ταξιδιών για την τοπική αγορά, σημαντική είναι επίσης και η πρόσβαση που έχουν οι επιβάτες από όλες αυτές τις αγορές στην Ελλάδα. Με την Qatar Airways το ταξίδι γίνεται πιο εύκολο και γρήγορο».

Πόσο επηρεάζουν τη διακράτηση των μεριδίων σας οι low cost αεροπορικές;

«Κάθε εταιρεία έχει αναμφίβολα τη δυνατότητα να εφαρμόζει τις δικές της πολιτικές σε μια αναπτυγμένη αγορά, ανάλογα με την τοποθέτησή της, συνεπώς δεν μπορούμε να σχολιάσουμε κάτι επί αυτού. Ωστόσο, η απρόσκοπτη εμπειρία που προσφέρουμε στην Qatar Airways είναι τελείως διαφορετική από κάθε αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους και περιλαμβάνει βραβευμένη εξυπηρέτηση, διακεκριμένα πληρώματα καμπίνας και ένα εκτεταμένο δίκτυο προορισμών, τα οποία προσφέρουν μια παγκόσμιας κλάσης ταξιδιωτική εμπειρία. Τα πολυάριθμα βραβεία που λαμβάνει η Qatar Airways κάθε χρόνο, όπως τα τελευταία Best Business Class in the World και Best Business Class Lounge από τα Skytrax World Airline Awards 2016, αποτελούν την απόδειξη της εμπιστοσύνης και της εκτίμησης που μας δείχνουν οι πελάτες για τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και προϊόντα και ακριβώς χάρη σε αυτή την εμπιστοσύνη η εταιρεία μας έχει πιο ισχυρή θέση από ποτέ στην αγορά».

Τι προσδοκά σήμερα ο πελάτης από μια αεροπορική όπως η Qatar Airways και τι του παρέχεται;

«Οι προσδοκίες των πελατών μας αποτελούν κινητήριο δύναμη για εμάς. Η δυνατότητα να προσφέρουμε εξαιρετικές υπηρεσίες και προϊόντα βρίσκεται στον πυρήνα της επιχειρηματικής μας στρατηγικής. Το μότο μας “Going places together” δεν αφορά μόνο το μεγάλο μας εύρος και την εντυπωσιακή λίστα προορισμών που διαθέτουμε, αλλά πρόκειται για την ειλικρινή δέσμευσή μας να πραγματοποιήσουμε μαζί ένα ασταμάτητο ταξίδι εξέλιξης. Τα πολλά βραβεία που κατά καιρούς έχει λάβει η εταιρεία μας αποτελούν την απόδειξη της αδιάκοπης προσπάθειας που καταβάλλουμε να προσφέρουμε ασυναγώνιστες εμπειρίες και σε συνδυασμό με το εκτεταμένο μας δίκτυο, το οποίο ανανεώνεται τακτικά με νέους προορισμούς, αντικατοπτρίζουν τις κορυφαίες υπηρεσίες της Qatar Airways. Οι διακρίσεις της εταιρείας, όπως οι Best Business Class in the World στα Skytrax World Airline Awards 2016 και Best Airline for Middle East and Africa στα Business Traveller Asia-Pacific Awards, αντανακλούν τα συναισθήματα των καταναλωτών και σηματοδοτούν τις ισχυρές σχέσεις που έχουμε καλλιεργήσει με τους επιβάτες μας όλα αυτά τα χρόνια, καθώς επίσης και τις μοναδικές υπηρεσίες που τους προσφέρουμε».