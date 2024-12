Ο εγκέφαλος του ανθρώπου είναι «απελπιστικά αργός» σε σχέση με το Wi-Fi

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος επεξεργάζεται τις σκέψεις εκατομμύρια φορές πιο αργά από τον ρυθμό που μεταδίδονται οι πληροφορίες μέσω ασύρματων συνδέσεων στο Διαδίκτυο, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Μια ομάδα στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καλιφόρνια αξιολόγησε την ταχύτητα της συνειδητής σκέψης εξετάζοντας δεδομένα για ανθρώπινες συμπεριφορές όπως η ανάγνωση, η γραφή και η επίλυση των κύβων του Ρούμπικ. Υπολόγισαν ότι οι άνθρωποι σκέφτονται με ρυθμό 10 bit ανά δευτερόλεπτο. Το bit είναι μια βασική μονάδα πληροφορίας στους υπολογιστές, που αντιπροσωπεύει το μικρότερο δυνατό κομμάτι δεδομένων.

Συγκριτικά, μια τυπική διαδικασία σύνδεσης wi-fi 50 εκατομμυρίων bit ανά δευτερόλεπτο που οι συγγραφείς είπαν ότι κάνει τον εγκέφαλο να φαίνεται «γελοία αργός» σε σύγκριση με τις συσκευές, όπως τα smartphone, με τις οποίες αλληλεπιδρούμε συνεχώς. Ωστόσο, παρατήρησαν ότι υπήρχε ένα «παράδοξο», καθώς ο εγκέφαλος επεξεργάζεται τις αισθητηριακές πληροφορίες από την όραση, την όσφρηση και τον θόρυβο πολύ πιο γρήγορα αλλά ο ίδιος ο ρυθμός της σκέψης παραμένει σχετικά αργός.

Αυτές οι αισθητηριακές πληροφορίες επεξεργάζονται με ρυθμό περίπου 100.000.000 φορές μεγαλύτερο από αυτόν της σκέψης, αλλά ο εγκέφαλος στη συνέχεια «φιλτράρει» τις σημαντικές πληροφορίες που απαιτούνται για τη λήψη αποφάσεων. Οι ερευνητές είπαν ότι αυτό το «όριο ταχύτητας» στη σκέψη σημαίνει ότι η ιδέα που προτάθηκε από ανθρώπους όπως ο Έλον Μασκ ότι οι άνθρωποι θα μπορούσαν μια μέρα να συνδεθούν με υπολογιστές για να αυξήσουν την ταχύτητα με την οποία λειτουργεί ο εγκέφαλός μας δεν θα γίνει ποτέ πραγματικότητα.

Η αιτία

Είπαν ότι ο αργός ρυθμός της συνειδητής σκέψης μπορεί να αντιπροσωπεύει έναν εξελικτικό μηχανισμό, καθώς είναι το βέλτιστο επίπεδο για να ληφθούν οι αποφάσεις για επιβίωση, όπως η εύρεση τροφής. Η εργασία με τίτλο The Unbearable Slowness of Being δημοσιεύτηκε στην επιθεώρηση «Neuron» και οι ερευνητές δήλωσαν έκπληκτοι από τα ευρήματα ότι ο εγκέφαλος μεταδίδει μόνο 10 bit πληροφοριών ανά δευτερόλεπτο.

«Αυτός ο αριθμός είναι γελοία μικρός σε σύγκριση με οποιοδήποτε ποσοστό πληροφόρησης που συναντάμε στην καθημερινή ζωή. Για παράδειγμα, αγχώνουμε όταν η ταχύτητα του οικιακού δικτύου wi-fi πέσει κάτω από 100 megabit ανά δευτερόλεπτο, γιατί αυτό μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την απόλαυση των streaming υπηρεσιών όπως το Netflix αλλά παρακολουθώντας μια ταινία ή σειρά ο εγκέφαλός μας δεν θα εξάγει ποτέ περισσότερα από 10 bit ανά δευτερόλεπτο αυτού του τεράστιου bitstream. Κάθε στιγμή, εξάγουμε μόλις 10 bits από το τρισεκατομμύριο που προσλαμβάνουν οι αισθήσεις μας και χρησιμοποιούμε αυτά τα 10 bits για να αντιληφθούμε τον κόσμο γύρω μας και να πάρουμε αποφάσεις. Αυτό εγείρει ένα παράδοξο: Τι κάνει ο εγκέφαλος για να φιλτράρει όλες αυτές τις πληροφορίες» λένε οι ερευνητές.

Η μελέτη αναφέρει ότι ο εγκέφαλος είναι ικανός να επεξεργάζεται μόνο μία σκέψη τη φορά, ενώ τα αισθητηριακά μας συστήματα – και οι υπολογιστές – επεξεργάζονται χιλιάδες bits πληροφοριών ταυτόχρονα. Οι ερευνητές λένε ότι αυτό είναι ένα «αίνιγμα» καθώς από ορισμένες απόψεις μας κρατά πίσω – για παράδειγμα, ένας σκακιστής που σκέφτεται τις μελλοντικές κινήσεις μπορεί να εξερευνήσει μόνο μία πιθανή ακολουθία τη φορά και όχι πολλές ταυτόχρονα.

Ωστόσο, η μελέτη προτείνει ότι έτσι εξελίχθηκε ο εγκέφαλός μας. Τα πρώτα πλάσματα με νευρικό σύστημα χρησιμοποιούσαν τον εγκέφαλό τους κυρίως για πλοήγηση, για να κινηθούν προς την τροφή και να ξεφύγουν από τα αρπακτικά. Επομένως, εάν ο εγκέφαλός μας εξελίχτηκε από αυτά τα απλά συστήματα για να ακολουθήσει μονοπάτια, θα ήταν λογικό να μπορούμε να ακολουθούμε μόνο ένα «μονοπάτι» σκέψης κάθε φορά.

Naftemporiki.gr