Πάνω από 31 εκατομμύρια άνθρωποι στη Βόρεια Αμερική είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν την ολική έκλειψη ηλίου, ενώ πάνω πάνω από 300 εκατομμύρια άτομα έγιναν μάρτυρες έστω της μερικής έκλειψης. Εκατοντάδες εκατομμύρια ακόμη ανά τον κόσμο είδαν τη μετάδοση του φαινομένου από τη NASA.

Οι εικόνες που κατέγραψε ο φακός είναι πραγματικά εντυπωσιακές.

View of the eclipse from orbit

pic.twitter.com/2jQGNhPf2v

— Elon Musk (@elonmusk) April 9, 2024