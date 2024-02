Οι ΗΠΑ επέστρεψαν με τον Οδυσσέα στη Σελήνη μισό αιώνα μετά το Apollo (βίντεο, φωτογραφίες)

Ο Οδυσσέας έφτασε στο φεγγάρι. Για πρώτη φορά από την εποχή του Apollo, ένα αμερικανικό διαστημόπλοιο προσγειώθηκε στη Σελήνη.

Πρόκειται για ένα ρομπότ ιδιωτικής εταιρείας χωρίς πλήρωμα, που χρηματοδοτήθηκε από τη NASA για να ανοίξει το δρόμο στους Αμερικανούς αστροναύτες, που σχεδιάζουν να επιστρέψουν στον κοσμικό γείτονα της Γης μέσα σε αυτή τη δεκαετία.

LIVE NOW: NASA science is landing on the Moon aboard @Int_Machines’ uncrewed Nova-C lander, named Odysseus. This is the first time an American commercial lunar lander has made it to orbit around the Moon. https://t.co/Tosd9y9yxi — NASA (@NASA) February 22, 2024

Το Odysseus (Οδυσσέας), που κατασκευάστηκε από την Intuitive Machines, εταιρεία με έδρα το Χιούστον, προσγειώθηκε κοντά στον σεληνιακό νότιο πόλο την Πέμπτη (ξημερώματα Παρασκευής ώρα Ελλάδας), μετά από μια τελική κατάβαση κατά την οποία οι χειριστές έπρεπε να στηριχθούν σε πειραματικό σύστημα προσγείωσης.

Your order was delivered… to the Moon! 📦@Int_Machines' uncrewed lunar lander landed at 6:23pm ET (2323 UTC), bringing NASA science to the Moon's surface. These instruments will prepare us for future human exploration of the Moon under #Artemis. pic.twitter.com/sS0poiWxrU — NASA (@NASA) February 22, 2024

«Σήμερα, για πρώτη φορά σε περισσότερο από μισό αιώνα, οι ΗΠΑ επέστρεψαν στη Σελήνη», δήλωσε σε βίντεο ο διαχειριστής της NASA, Μπιλ Νέλσον. «Σήμερα, για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, μια ιδιωτική εταιρεία, μια αμερικανική εταιρεία, πραγματοποίησε το ταξίδι έως τη Σελήνη».

Moon landing. For the first time since the Apollo era, an American spaceship has landed on the Moon: an uncrewed commercial robot, funded by NASA to pave the way for US astronauts to return to Earth's cosmic neighbor later this decadehttps://t.co/VFlAlic2wy pic.twitter.com/0VCjCqJyYH — AFP News Agency (@AFP) February 23, 2024

Εικόνες από μια εξωτερική “EagleCam” που σχεδιάστηκε να εκτοξεύεται από το διαστημόπλοιο κατά τα τελευταία δευτερόλεπτα της καθόδου του θα μπορούσαν να δημοσιευτούν αργότερα μέσα στην ημέρα δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ένα μέλος της ομάδας που το κατασκεύασε.

«Μετά την αντιμετώπιση προβλημάτων των επικοινωνιών, οι ελεγκτές πτήσης επιβεβαίωσαν ότι ο Οδυσσέας αρχίζει να στέλνει δεδομένα», ανέφερε η Intuitive Machines στην τελευταία της ενημέρωση στο X.

Μία προηγούμενη απόπειρα από αμερικανική εταιρεία τον περασμένο μήνα κατέληξε σε αποτυχία. Η ιδιωτική βιομηχανία πάλευε εδώ και καιρό να αποδείξει ότι μπορεί να επαναλάβει ένα κατόρθωμα που πέτυχε τελευταία η αμερικανική διαστημική υπηρεσία NASA κατά τη διάρκεια της επανδρωμένης αποστολής Apollo 17 το 1972.

Σεληνιακός νότιος πόλος

Για να γίνουν αντιληπτές οι τεχνικές προκλήσεις, ένα ενσωματωμένο σύστημα πλοήγησης απέτυχε και ο Οδυσσέας στο τελευταίο σκέλος του ταξιδιού του χρησιμοποίησε ένα πειραματικό σύστημα καθοδήγησης λέιζερ που αναπτύχθηκε από τη NASA.

Ο επικεφαλής τεχνολογίας της εταιρείας Tim Crain επιβεβαίωσε πως «ο εξοπλισμός μας βρίσκεται στην επιφάνεια της Σελήνης», με το προσωπικό να ξεσπά σε χειροκροτήματα.

Η NASA ελπίζει να δημιουργήσει τελικά μια μακροπρόθεσμη παρουσία και να συλλέξει πολικό πάγο τόσο για πόσιμο νερό όσο και για καύσιμο πυραύλων για ένα επόμενο ταξίδι στον Άρη υπό το πρόγραμμα Artemis.

Η τρέχουσα αποστολή είναι «μία από τις πρώτες επιδρομές στον νότιο πόλο για να εξετάσουμε πραγματικά τις περιβαλλοντικές συνθήκες σε ένα μέρος που πρόκειται να στείλουμε τους αστροναύτες μας στο μέλλον», δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος της NASA Joel Kearns.

Η πρώτη αποστολή της NASA με πλήρωμα έχει προγραμματιστεί για το 2026. Η Κίνα, σχεδιάζει επίσης να στείλει το πρώτο της πλήρωμα στη Σελήνη το 2030, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή διαστημικού ανταγωνισμού.

Πηγή: AFP