Δίκτυα 6G: Το Internet των Πάντων

Άνοιξε τις πύλες του στη Βαρκελώνη το φετινό Παγκόσμιο Συνέδριο Τηλεπικοινωνιών, το WMC, στο οποίο τα τελευταία 30 χρόνια παρουσιάζονται όλες οι εξελίξεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και της κινητής τηλεφωνίας. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος στο WMC όλοι οι κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων θα παρουσιάσουν τα νέα τους μοντέλα αλλά και διαφόρων ειδών προηγμένες εφαρμογές, υπηρεσίες και τεχνολογίες που ανέπτυξαν για να συνοδέψουν τις νέες συσκευές.

Όμως στη φετινή διοργάνωση πρωταγωνιστές θα είναι το νέο δίκτυο κινητής τηλεφωνία 5G που υπόσχεται υλοποίηση του αποκαλούμενου Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things) αλλά και το επερχόμενο δίκτυο 6G που αποκαλείται Διαδίκτυο των Πάντων (Internet of Everything).

Τα δίκτυα 5G προσφέρουν εκπληκτικής ταχύτητας και ποιότητας σύνδεσης με το Internet όχι μόνο για χρήση στα κινητά τηλέφωνα αλλά και στη διασύνδεση διαφόρων καθημερινής χρήσης ηλεκτρονικών και οικιακών συσκευών. Παρά το γεγονός ότι τα δίκτυα 5G βρίσκονται ακόμη στην αρχή της ενσωμάτωσης τους στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και συνεχίζεται η τεχνολογική του ανάπτυξη έχει ήδη ξεκινήσει η συζήτηση για τα δίκτυα 6G και στο φετινό WMC θα υπάρξουν διαφόρων ειδών εκδηλώσεις και συζητήσεις για αυτό το 6G που υπόσχεται μια νέα ψηφιακή και τηλεπικοινωνιακή επανάσταση για την ανθρωπότητα.

Τι είναι το 6G

Τεχνικά, το 6G δεν υπάρχει ακόμα. Όμως, όπως το φαντάζονται οι ειδικοί, το 6G είναι η επόμενη φάση της ασύρματης τεχνολογίας, που ενσωματώνει νέες προσεγγίσεις όπως υπολογιστικά συστήματα αιχμής και τεχνητή νοημοσύνη για να βοηθήσει στη δημιουργία ενός εντελώς νέου τύπου Διαδικτύου. Οι ερευνητές του 6G έχουν επίσης εξετάσει τη δυνατότητα των κυμάτων terahertz, ραδιοκυμάτων που βρίσκονται στο όριο μεταξύ των μικροκυμάτων και της υπέρυθρης ακτινοβολίας. Αυτά τα ραδιοκύματα υπόσχονται δραστική μείωση των καθυστερήσεων μετάδοσης δεδομένων και ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων έως και 1 Tbps. Αυτό είναι χίλιες φορές πιο γρήγορα από τις ταχύτερες ταχύτητες Wi-Fi που προσφέρουν σήμερα οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι και εκατό φορές πιο γρήγορα από την μάξιμουμ απόδοση και ταχύτητα μετάδοσης που μπορούν να φτάσουν τα δίκτυα 5G.

Στις πρώτες ερευνητικές μελέτες που παρουσιάστηκαν για το 6G αλλά και όσα αναφέρουν οι ειδικοί το δίκτυο αυτό θα χρησιμοποιήσει τηλεπικοινωνιακή τεχνολογία σχεδιασμένη για χρήση στα κινητά τηλέφωνα και θα την αξιοποιήσει σε ένα πολύ ευρύτερο σύνολο χρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών, της υγειονομικής περίθαλψης, της γεωργίας και της δημιουργίας έξυπνων κατοικιών. Στην πορεία ο μέσος άνθρωπος θα βιώσει μια απρόσκοπτη συνδεσιμότητα μεταξύ του Διαδικτύου και της καθημερινής ζωής.

Οι εφαρμογές

Τα αυτόνομα αυτοκίνητα, τα drones, τα τηλεκατευθυνόμενα εργοστάσια και άλλες χρήσεις της τεχνητής νοημοσύνης (AI) θα πάρουν μια νέα μεγάλη ώθηση από την έλευση των δικτύων 5G. Η έλευση του 6G αναμένεται να εκτοξεύσει αυτούς και άλλους τομείς σε επίπεδα και εμφάνιση νέων εφαρμογών και υπηρεσιών που ακόμη δεν μπορούμε καν να φανταστούμε.

Ο Ραζβάν Αντρέι Στόκια και ο Τζουζέπε Αντρέ, ερευνητές στο Πανεπιστήμιο Jacobs στη Βρέμη της Γερμανίας, υποστηρίζουν ότι το 6G θα μπορούσε να βασιστεί στη «συνεργατική τεχνητή νοημοσύνη» για να βοηθήσει τα αυτόνομα αυτοκίνητα να επικοινωνούν μεταξύ τους, να βοηθούν στην καλύτερη ροή της κυκλοφορίας στους δρόμους αλλά και να βοηθούς τους πεζούς να κυκλοφορούν με μεγαλύτερη άνεση και ασφάλεια. Τα δίκτυα 6G θα αποτελέσουν μέρος μιας αναδυόμενης τάσης που ονομάζεται «υπολογιστική αιχμή», η οποία μετακινεί τη διαχείριση δικτύου μακριά από τα κεντρικά υπολογιστικά νέφη (cloud computing) προς πιο τοπικές συσκευές, κάνοντας τα πάντα να λειτουργούν πιο ομαλά και μειώνοντας τους χρόνους απόκρισης.

O Ρομπέρτο Σαράτσο ερευνητής της τεχνολογίας 6G στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας & Τεχνολογίας αναφέρει ότι οι τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η υπολογιστική αιχμή θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις ίδιες τις συσκευές να μετατρέπονται σε κεραίες δικτύου διατηρώντας τη σύνδεσή Wi-Fi σε ένα ρευστό, συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον των χρηστών και των συσκευών τους.

Αναδυόμενες τεχνολογίες

Η εικονική πραγματικότητα αναμένεται να παίξει μεγάλο ρόλο στο 5G. Αλλά αυτό είναι μόνο η αρχή. Στην εποχή του 6G χρόνια ορισμένοι ειδικοί φαντάζονται την εμφάνιση ακόμη πιο… καθηλωτικών τεχνολογιών, όπως οι κυτταρικές επιφάνειες, τα συνδεδεμένα εμφυτεύματα και οι «ασύρματες διεπαφές εγκεφάλου-υπολογιστή».

Ο Γουάλιντ Σάντα ερευνητής του 6G στο Πολυτεχνικό Ινστιτούτο της Βιρτζίνια προβλέπει ότι τα smartphones θα αφήσουν τη θέση τους σε άλλους είδους έξυπνες φορητές συσκευές, σε ακουστικά και σε εμφυτεύματα «που θα μπορούν να λάβουν άμεσες αισθητηριακές πληροφορίες από τον οργανισμό του χρήστη τους. Ο ιαπωνικός τηλεπικοινωνιακός γίγαντας NTT DoCoMo οραματίζεται μια πλήρη συγχώνευση φυσικής ζωής και κυβερνοχώρου: «Ο κυβερνοχώρος θα μπορεί να υποστηρίξει την ανθρώπινη σκέψη και δράση σε πραγματικό χρόνο μέσω φορητών συσκευών και μικροσυσκευών που θα είναι τοποθετημένες στο ανθρώπινο σώμα».

Naftemporiki.gr