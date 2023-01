Ένα νέο chatbot από το OpenAI κατέκλυσε το Διαδίκτυο τους περασμένους μήνες και εντυπωσίασε σε πολλαπλούς ρόλους: ως ποιητής, σεναριογράφος, δημοσιογράφος, μαθηματικός ή προγραμματιστής. Το ChatGPT έδινε απαντήσεις σε κάθε είδους ερωτήσεις και παρήγαγε κείμενα με βάση τις εντολές των χρηστών του, που στη συνέχεια ανέβαζαν απολαυστικά screenshot από τις «συνομιλίες» που είχαν μαζί του σε Twitter και Facebook. Αν και η υποκείμενη τεχνολογία υπάρχει εδώ και μερικά χρόνια, αυτή ήταν η πρώτη φορά που το OpenAI έφερε στις μάζες το ισχυρό του σύστημα δημιουργίας γλώσσας, GPT3, καλώντας τους χρήστες να του δώσουν τις πιο ευφάνταστες εντολές.

Πολλές από τις ανταλλαγές με το ChatGPT που έχουν γίνει viral μέχρι στιγμής είχαν ξεκάθαρη διάθεση να βγάλουν γέλιο. Ένας χρήστης του Twitter του ζήτησε να «γράψει έναν βιβλικό στίχο που θα εξηγεί πώς να αφαιρέσετε ένα σάντουιτς με φυστικοβούτυρο από ένα βίντεο». Ένας άλλος του ζήτησε να «εξηγήσει την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά να γράψει κάθε φράση με τον τρόπο ομιλίας ενός άντρα που δεν μπορεί να σταματήσει να καυχιέται για το πόσο μεγάλες είναι οι κολοκύθες που καλλιεργεί».

Υπήρξαν και εκείνοι πάντως που εστίασαν σε πιο σοβαρές εφαρμογές. Μπορούν να το αξιοποιήσουν για παράδειγμα προγραμματιστές, που θέλουν να γράψουν κώδικα ή να εντοπίσουν σφάλματα. Το ChatGPT φαίνεται επίσης να είναι «δυσοίωνα καλό», όπως σχολιάζει το Straits Times, στο να απαντά στους τύπους αναλυτικών ερωτήσεων ανοιχτού τύπου που εμφανίζονται συχνά στις σχολικές εργασίες. Πολλοί εκπαιδευτικοί φοβούνται μάλιστα ότι το ChatGPT, και εργαλεία σαν αυτό, θα σημάνει το τέλος των εργασιών και των εξετάσεων στο σπίτι.

H Microsoft πιστεύει τόσο στις προοπτικές του, που σύμφωνα με πληροφορίες σχεδιάζει να επενδύσει σε αυτό 10 δισ. δολάρια. Και τούτο γιατί γνωρίζει πως η μεγαλύτερη χρησιμότητα του συστήματος θα μπορούσε να σημάνει μια οικονομική καταστροφή για την Google. Υπάρχει η προσδοκία ότι το chatbot αυτό (ειδικά στην εξελιγμένη εκδοχή του) θα παρέχει ανώτερες απαντήσεις στα ερωτήματα που θέτουμε αυτήν τη στιγμή στην πιο ισχυρή μηχανή αναζήτησης του κόσμου.

Τα περισσότερα chatbot τεχνητής νοημοσύνης είναι «άπατριδες» – που σημαίνει ότι αντιμετωπίζουν κάθε νέο αίτημα ως κενό χαρτί και δεν είναι προγραμματισμένα να θυμούνται ή να μαθαίνουν από προηγούμενες συνομιλίες. Αλλά το ChatGPT μπορεί να θυμάται τι του έχει πει ένας χρήστης στο παρελθόν και αυτό του δίνει ένα μεγάλο πλεονέκτημα.

Το ChatGPT δεν είναι τέλειο, σε καμία περίπτωση. Ο τρόπος με τον οποίο παράγει απαντήσεις –με εξαιρετικά υπεραπλουστευμένους όρους, κάνοντας πιθανολογικές εικασίες σχετικά με το ποια κομμάτια κειμένου ανήκουν μαζί σε μια ακολουθία, με βάση ένα στατιστικό μοντέλο εκπαιδευμένο σε δισεκατομμύρια παραδείγματα που έχουν αντληθεί από όλο το Διαδίκτυο – το καθιστά επιρρεπές στο να δίνει λάθος απαντήσεις. Από γραμματικά και συντακτικά λάθη έως λάθη ουσίας στις γνώσεις που δίνει.

Σε αντίθεση με την Google, το ChatGPT δεν “σκανάρει” τον Ιστό για πληροφορίες σχετικά με τρέχοντα γεγονότα και οι γνώσεις του (προς το παρόν) περιορίζονται σε πράγματα που έμαθε πριν από περίπου έναν χρόνο, κάνοντας ορισμένες από τις απαντήσεις του να φαίνονται παρωχημένες.

Το OpenAI έχει προγραμματίσει το bot να απορρίπτει «ακατάλληλα αιτήματα», όπως η δημιουργία οδηγιών για παράνομες δραστηριότητες. Αλλά οι χρήστες έχουν βρει τρόπους να παρακάμψουν πολλά από αυτά τα προστατευτικά κιγκλιδώματα αναδιατυπώνοντας το αίτημα ώστε να φαίνεται για παράδειγμα ότι του ζητείται να γράψει σκηνή για μία αστυνομική ταινία.

Οι πιθανές κοινωνικές επιπτώσεις του ChatGPT είναι πολύ μεγάλες. Οι πιο φοβικοί απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη μιλούν για τον πρόδρομο της μαζικής ανεργίας, ενώ όσοι το αντιμετωπίζουν με διάθεση υποτίμησης θεωρούν ότι είναι απλά ένα έξυπνο εργαλείο για φοιτητές και όσους θέλουν να κάνουν επίδειξη στο Twitter. Η αλήθεια μάλλον δεν βρίσκεται σε καμία από τις δύο θέσεις. Είναι πιο κοντά σε αυτό που ο ίδιος ο Sam Altman, CEO του OpenAI μας λέει:

ChatGPT is incredibly limited, but good enough at some things to create a misleading impression of greatness.

it's a mistake to be relying on it for anything important right now. it’s a preview of progress; we have lots of work to do on robustness and truthfulness.

— Sam Altman (@sama) December 11, 2022