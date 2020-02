Πήρε τον ΝτεΑντρε Κέιν το Περιστέρι

Σε μία πολύ σημαντική μεταγραφική κίνηση προχώρησε το Περιστέρι ενόψει της συνέχειας σε πρωτάθλημα, Κύπελλο και Basketball Champions League.

Η ομάδα των δυτικών προαστίων ανακοίνωσε την απόκτηση του ΝτεΆντρε Κέιν, με τον Αμερικανό να υπογράφει έως το τέλος της περιόδου. Αναμένεται την Κυριακή (9/02) στην Αθήνα για να ενσωματωθεί στις προπονήσεις της νέας του ομάδας, με αρκετές πιθανότητες να κάνει το ντεμπούτο του στον ημιτελικό του Κυπέλλου με τον Προμηθέα Πατρών.

Στις πρώτες δηλώσεις του ως παίκτης του Περιστερίου, ο Κέιν ανέφερε: «Είναι μεγάλη πρόκληση για εμένα η μεταγραφή μου στο Περιστέρι, καθώς γνωρίζω ελάχιστα για την ομάδα, τα συστήματα, τους συμπαίκτες μου. Η σεζόν είναι σε προχωρημένο στάδιο και έτσι θα πρέπει να δουλέψω πολύ σκληρά μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου και πιστεύω πως με τη βοήθεια των προπονητών και όλων των ανθρώπων της ομάδας, η δουλειά αυτή θα αποδώσει και θα ενσωματωθώ σύντομα. Δεν βλέπω την ώρα να έρθω στην Αθήνα, να περάσω τις ιατρικές εξετάσεις και να αρχίσω προπονήσεις, ώστε να είμαι έτοιμος για τον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος την Τετάρτη».

Η σχετική ανακοίνωση της ΚΑΕ Περιστέρι αναφέρει: «Πανίσχυρη γίνεται πλέον η περιφερειακή γραμμή του Περιστερίου winmasters, με την προσθήκη του Ντεάντρε Κέιν, ενός παίκτη πρώτης γραμμής, με σπουδαία εμπειρία από την Ευρωλίγκα. Η ΚΑΕ Περιστέρι ανακοινώνει την συμφωνία της με τον αθλητή Ντεάντρε Κέιν (31χρ., 1,96). Ο Αμερικανός γκαρντ συμφώνησε με την διοίκηση του συλλόγου για συμβόλαιο έως το τέλος της σεζόν.

Who is who

Ο Ντεάντρε Κέιν γεννήθηκε στις 10 Ιουνίου του 1989 στο Πίτσμπουργκ της Πενσυλβάνια και έχει ύψος 1.96. Στα κολεγιακά του χρόνια αγωνίστηκε με το Marshall University (2010-13) και το lowa University (2013-14), πριν ξεκινήσει την επαγγελματική του καριέρα στην Ρωσία και συγκεκριμένα στην Κράσνι Όκτιαμπρ. Εκεί έπαιξε έξι παιχνίδια και έφυγε για να αγωνιστεί στο Βέλγιο με την Αντβερπ (2014-15) για την υπόλοιπη σεζόν.

Την επόμενη χρονιά (2015) έπαιξε στην Γερμανία για λογαριασμό της Ουλμ και το 2016 βρέθηκε στο Ισραήλ φορώντας την φανέλα της Χάποελ Εϊλάτ.

Την σεζόν 2016-17 βρέθηκε στην Ρωσία και συγκεκριμένα στη Νίζνι Νόβγκοροντ (τελείωσε τη χρονιά έχοντας 16,7 πόντους και 3,5 ασίστ), με την οποία έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις, με αποκορύφωμα την αναμέτρηση με την Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, όπου σταμάτησε στους 31 πόντους με 13/16 σουτ εντός παιδιάς, ενώ είχε ακόμη 9 ριμπάουντ και 2 ασίστ στη νίκη (113-105) της ομάδας του. Εκείνη τη σεζόν, όμως τελείωσε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις στο ισπανικό πρωτάθλημα φορώντας την φανέλα της Ρεάλ Μπέτις.

Τις σεζόν 2017-18 και 2018-19 φόρεσε την φανέλα της Μακάμπι Τελ Αβίβ, παίζοντας στην Ευρωλίγκα. Με την «ομάδα του λαού» πήρε δύο πρωταθλήματα (2018, 2019) και ένα κύπελλο (2017). Την πρώτη χρονιά στην Ευρωλίγκα (2017-18) είχε σε 30 παιχνίδια 7,4 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2,1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 23'22" ανά αγώνα, ενώ σε 29 αγώνες στο πρωτάθλημα είχε 7,6 πόντους και 3,7 ασίστ. Μάλιστα, έκανε την καλύτερη εμφάνιση του κόντρα στον Παναθηναϊκό, όπου σε 33'37" λεπτά είχε 19 πόντους (4/6 ελεύθερες βολές, 6/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα), 9 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα και 34 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Την περσινή σεζόν, είχε σε 25 παιχνίδια 8 πόντους, 3,8 ριμπάουντ, 2,6 ασίστ και 1,1 κλεψίματα σε 25'45" μέσο όρο. Παράλληλα στο ισραηλινό πρωτάθλημα σε 28 αγώνες είχε 6,7 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ μέσο όρο. Η κορυφαία εμφάνιση του την περσινή περίοδο έγινε κόντρα στον Ολυμπιακό, όπου σε 33'02" είχε 22 πόντους (1/4 ελεύθερες βολές, 6/8 δίποντα, 3/4 τρίποντα), 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 3 κλεψίματα και 28 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης».