Πώς θα δώσετε χρώμα σε ένα γκρι κοστούμι

Πώς μπορεί ένα κοστούμι να αποκτήσει χρώμα χωρίς να μοιάζει άκαιρο;

Η απάντηση, όπως εξηγεί η ομάδα του In Icons We Trust, βρίσκεται όπως πάντα στις λεπτομέρειες...

- Ξεκινήστε με μία στέρεη βάση, όπως ένα γκρι σκούρο ή καφέ κοστούμι σε ίσια γραμμή. Τα μάλλινα με τη μαλακή υφή είναι τα ιδανικότερα, αφού έχουν την τάση να εξομαλύνουν οτιδήποτε έντονο σταθεί μαζί τους.

- Βρείτε δύο συμπληρωματικά χρώματα ή, εάν έχετε αρκετή αυτοπεποίθηση, έναν δυναμικό συνδυασμό, όπως μωβ με πράσινο ή κόκκινο με κίτρινο. Να θυμάστε ότι δεν υπάρχει έτσι κι αλλιώς λόγος ανησυχίας, αφού θα τα «φορέσετε» σε κομμάτια που φαίνονται λίγο, μέσα από το σακάκι. Βέβαια, δεν υπάρχει πιο ωραία έκπληξη σε ένα επαγγελματικό ραντεβού, από ένα πολύ ενδιαφέρον γιλέκο/ζακέτα να φανερώνει τις δημιουργικές σας διαθέσεις.

- Τα παπούτσια είναι προτιμότερο να είναι γερά και κλασικά. Έτσι θα υποστηρίξουν το μαλακό κοστούμι σας και θα είναι όσο πρέπει ήσυχα.

- Θέλετε λίγο ακόμη παιχνίδι; Η πιο ασφαλής επιλογή είναι να διαλέξετε χρωματιστές κάλτσες που δεν χρειάζεται να ταιριάζουν με το color play του πάνω μέρους της εμφάνισής σας.

Μάλλινο κοστούμι, μάλλινη ζακέτα και βαμβακερό πουκάμισο όλα Hackett. Διαθέσιμα από τη Shop & Trade.

Πλεκτή γραβάτα από προσωπική συλλογή.

Ρολόι Big Pilot annual calendar από την IWC διαθέσιμο στο www.iwc.com/en/retail .

Δερμάτινα brogues από τη συλλογή του Classico. Διαθέσιμα στο κατάστημα Classico Uomo, Μαιζωνος 95-Πάτρα και online στο www.classico.gr.

Κείμενα: Ελένη Παπαϊωάννου

Φωτογράφος: Σπύρος Χαμάλης

Styling: Βίβιαν Ρουβέλα

Πηγή: In Icons We Trust

