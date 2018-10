Τζόνι Ντεπ: Τέλος από τους «Πειρατές της Καραϊβικής»

Τα Disney Studios σχεδιάζουν τη μεγάλη επιστροφή των «Πειρατών της Καραϊβικής» με μια νέα ταινία, στην οποία ωστόσο ο Τζόνι Ντεπ θα μείνει για πρώτη φορά εκτός.



Ο διάσημος ηθοποιός, εδώ και 15 χρόνια, ήταν βασικός πρωταγωνιστής και στις πέντε ταινίες, υποδυόμενος τον θρυλικό πλέον Τζακ Σπάροου, αλλά όπως φαίνεται στο «Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales» ήταν η τελευταία του συμμετοχή.