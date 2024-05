Ο στρατιώτης, που έγινε ταμίας, μετά αφεντικό και τελικά ένας από τους ισχυρότερους τραπεζίτες στον κόσμο

Στρατιώτης, σκληρά εργαζόμενος, πλούσιος επιχειρηματίας, φιλάνθρωπος. Ο Τζορτζ Φίσερ Μπέικερ, γνωστός και ως ο «Πρύτανης της Αμερικανικής Τραπεζικής», υπήρξε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες προσωπικότητες στον χρηματοοικονομικό κόσμο.

Ο Μπέικερ γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη από την Έβελιν Στίβενς Μπέικερ και τον Τζορτζ Έλις Μπέικερ, έναν ιδιοκτήτη καταστήματος παπουτσιών, που ασχολήθηκε με την πολιτική και εξελέγη το 1850 στη Συνέλευση της Πολιτείας της Νέας Υόρκης.

Από το σχολείο στον στρατό

Σε ηλικία 14 ετών έγινε δεκτός στο S.S. Seward Institute της Νέας Υόρκης, όπου σπούδασε γεωγραφία, λογιστική, ιστορία και άλγεβρα. Στα 16 του, προσλήφθηκε ως κατώτερος υπάλληλος (κλητήρας), στο Τραπεζικό Τμήμα της Πολιτείας της Νέας Υόρκης.

Ο Μπέικερ δεν φοίτησε στο πανεπιστήμιο, αλλά αντ’ αυτού κατατάχθηκε στο 18ο Σύνταγμα των Εθελοντών της Μασαχουσέτης στην αρχή του Εμφυλίου Πολέμου των ΗΠΑ, όπου έφτασε στον βαθμό του υπολοχαγού.

Και από τον στρατό στην ίδρυση της πρώτης τράπεζας της Νέας Υόρκης

Το 1863, όταν δημιουργήθηκε το εθνικό τραπεζικό σύστημα στις ΗΠΑ, ο Μπέικερ μαζί με τον μέντορά του, Τζον Τόμσον, και τους γιους του Φρέντερικ και Σάμιουελ Τόμσον συνίδρυσαν τη First National Bank of the City of New York.

Ήταν η πρώτη τράπεζα που ιδρύθηκε στην πόλη της Νέας Υόρκης βάσει του νόμου περί εθνικού νομίσματος του 1863 και έγινε ο πρόδρομος της σημερινής Citibank.

Ο Μπέικερ, αν και συνιδρυτής, εργάστηκε ακόμη και ως ταμίας στην αρχή, για να γίνει πρόεδρος της First National σε ηλικία 37 ετών.

Την 1η Σεπτεμβρίου 1877 οι 20.000 μετοχές του άξιζαν περίπου 20 εκατομμύρια δολάρια, Αποσύρθηκε από εκτελεστικός πρόεδρος το 1909, διατηρώντας τη θέση του προέδρου του Δ.Σ.

Οι επενδύσεις του στους σιδηροδρόμους, τη χαλυβουργία και δεκάδες εταιρείες

Μανιώδης επενδυτής, ο Μπέικερ είχε εξαγοράσει μερίδια σε πολλές εταιρείες και ήταν ο μεγαλύτερος μέτοχος στην εταιρεία διαχείρισης σιδηροδρόμων Central Railroad του Νιου Τζέρσι.

Ήταν μέλος του Δ.Σ. σε 22 εταιρείες, οι οποίες με τις θυγατρικές τους είχαν συνολικό ενεργητικό 7,27 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ήταν μεταξύ άλλων ο μεγαλύτερος μεμονωμένος ιδιοκτήτης μετοχών της χαλυβουργίας U.S Steel.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1920, οι μετοχές του άξιζαν περίπου 5.965.000 δολάρια.

Δύο φορές πιο πλούσιος από τον Τζ. Π. Μόργκαν

Τον Απρίλιο του 1924 το Time έγραφε: «Είναι αλήθεια ότι είναι δύο φορές πιο πλούσιος από τον αρχικό J.P. Morgan, έχοντας μια περιουσία που υπολογίζεται στα 200 εκατομμύρια δολάρια. Είναι αλήθεια ότι σε ηλικία 84 ετών, κυριαρχεί σε μισή ντουζίνα σιδηροδρόμους, σε πολλές τράπεζες, σε δεκάδες βιομηχανικές επιχειρήσεις.

Ο Μπέικερ συνδέθηκε στενά με τον πανίσχυρο τραπεζίτη Μόργκαν (ιδρυτή της JP Morgan) στις πολλαπλές επιχειρήσεις του, σύμφωνα με το βιβλίο των Richard Boyer και Herbert Morais το 1955, Labor’s Untold Story.

Ο πιο ισχυρός και πιο λιγομίλητος τραπεζίτης

Πέθανε σαν σήμερα, 2 Μαΐου 1931. Μετά τον θάνατό του εκτιμήθηκε ότι ήταν ο τρίτος πλουσιότερος άνθρωπος στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τον Χένρι Φορντ και τον Τζον Ντ. Ροκφέλερ.

Το 1934, το Time σε άρθρο του χαρακτήριζε τον Μπέικερ ως «τον πλουσιότερο, πιο ισχυρό και λιγομίλητο τραπεζίτη στην ιστορία των ΗΠΑ», ενώ ένα άρθρο στο Newsweek τον περιέγραφε ως μία από τις πιο επιβλητικές προσωπικότητες στην τραπεζική ιστορία.

Ο Μπέικερ ήταν πράγματι εντυπωσιακά σιωπηλός δημοσίως, ποτέ δεν σχολίαζε γεγονότα και δεν έδινε συνεντεύξεις. Έδωσε την πρώτη του συνέντευξη σε εφημερίδα το 1922, σε ηλικία 82 ετών.