Η FIFA μειώνει τις τιμές των εισιτηρίων στο Μουντιάλ Συλλόγων τρέμοντας τις άδειες θέσεις 

Η FIFA μείωσε σημαντικά τις τιμές των εισιτηρίων για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, που θα διεξαχθεί από τις 15 Ιουνίου έως τις 13 Ιουλίου 2025 στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε μια χώρα όπου το ποδόσφαιρο απέχει πολύ από το να είναι το πρωταρχικό μέλημα των φιλάθλων, η βρετανική εφημερίδα Daily Mail εξηγεί ότι η διεθνής ομοσπονδία ποδοσφαίρου έλαβε την απόφαση υπό τον φόβο της καταφανούς έλλειψης προσέλευσης στα αμερικανικά γήπεδα, 4 στα 6 από τα οποία έχουν χωρητικότητα άνω των 65.000 θέσεων.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το κόστος των φθηνότερων θέσεων στους αγώνες από τη φάση των «16» και ύστερα έχει μειωθεί έως και 385 δολάρια, μετά την εισαγωγή μιας νέας «βαθμίδας αξίας».

The FIFA Club World Cup will now be a whole 32 team tournament.

It will be held in USA from 15th June to 13th July 2025.

12 UEFA teams will feature. Chelsea, Real Madrid, Man City, Bayern, PSG, Inter, Porto, Benfica all qualified. 4 more TBD. pic.twitter.com/dwpiYkadOx

— EuroFoot (@eurofootcom) December 23, 2023