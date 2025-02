Ο Παναθηναϊκός είχε τον τελευταίο λόγο

Ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε νικητής στη μάχη του ΟΑΚΑ με τη Φενέρμπαχτσε, επικρατώντας της τουρκικής ομάδας με 91-90 με 1/2 βολές του Ναν στο ένα δευτερόλεπτο πριν τη λήξη.

Το «τριφύλλι» έβαλε τέλος στο αήττητο σερί της Φενέρ (έξι αγώνες), επανακάμπτοντας μετά την ήττα από την Αρμάνι στο Μιλάνο την περασμένη εβδομάδα και βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 15-10, ενώ η αντίπαλός του υποχώρησε στο 16-8.

Όπως δείχνει το σκορ, το παιχνίδι είχε απίθανη διακύμανση από την αρχή και κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Ο Χέιζ-Ντέιβις έβαλε μπροστά τους φιλοξενούμενους με 90-88 στα 43΄΄ πριν τη λήξη, ο Ναν αστόχησε σε τρίποντο αλλά ο Σλούκας έκλεψε την μπάλα από τον Γκούντουριτς με 2/2 βολές ισοφάρισε 90-90.

Ο Χέιζ-Ντέιβις αστόχησε στο τρίποντο που επιχείρησε και σαν να μην έφτανε αυτό έκανε αχρείαστο φάουλ στον Ναν στο 1,1΄΄. Ο Αμερικανός ευστόχησε στην πρώτη βολή, έχασε σκόπιμα τη δεύτερη και… the game is over.