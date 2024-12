Η Εθνική νίκησε την Ισπανία

Η πρεμιέρα της Εθνικής ομάδας τένις στο United Cup ξεκίνησε με ήττα αλλά η συνέχεια εξελίχθηκε θριαμβευτικά για τον Στέφανο Τσιτσιπά και την Μαρία Σάκκαρη, που έφτασαν στην ανατροπή νικώντας την Ισπανία 2-1.

Στο ξεκίνημα της σειράς, οι αγώνες της οποίας διεξήχθησαν στο Περθ, η Σάκκαρη είχε χάσει από την Τζέσικα Μπούζας Μανέιρο, αλλά η νίκη του Τσιτσιπά επί του Κάρλος Καρένιο Μπούστα ισορρόπησε την κατάσταση.

Στο τρίτο και τελευταίο παιχνίδι, εκείνο που θα αναδείκνυε τον νικητή, οι κορυφαίοι Έλληνες τενίστες νίκησαν στο μικτό διπλό με ανατροπή το ζευγάρι των Σέρχιο Μάρτος Γκόρνεθ και Ιβόν Καβάλ-Ρέιμερς (4-6, 6-3, 10-6).

Με το σκορ ισόπαλο 1-1 σετ, ο τελευταίος αγώνας κρίθηκε στο σούπερ τάι μπρέικ. Το ελληνικό δίδυμο πήρε νωρίς προβάδισμα 2-3 πόντων και παρότι οι Ίβηρες μείωσαν σε 7-6, με τρεις αναπάντητους πόντους η ελληνική ομάδα έφτασε στη νίκη.

Πλέον, το εθνικό συγκρότημα θα παίξει με το Καζακστάν για την πρωτιά του 3ου ομίλου και την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Οι αγώνες θα διεξαχθούν τη Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου.

Stefanos Tsitsipas & Maria Sakkari – Post Match Win Interview Courtside in Perth, Western Australia tonight at the RAC Arena