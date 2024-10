Στον Ρόδρι η Χρυσή Μπάλα για το 2024

Ο Ισπανός μέσος της Μάντσεστερ Σίτι, Ρόδρι, είναι ο νικητής της Χρυσής Μπάλας για το 2024 και διάδοχος του Λιονέλ Μέσι, που ήταν ο περυσινός νικητής.

Η λαμπερή τελετή πραγματοποιήθηκε τη νύχτα της Δευτέρας στο Παρίσι, με τον μετέπειτα θριαμβευτή να φτάνει στο γκαλά με πατερίτσες, καθώς μερικές εβδομάδες πριν υπέστη ρήξη χιαστού σε αγώνα της ομάδας του και θα χάσει την εφετινή σεζόν.

Στην τελική τετράδα πριν την ανακοίνωση του νικητή για το ύψιστο ατομικό ποδοσφαιρικό βραβείο είχαν απομείνει ο Ρόδρι και οι άσοι της Ρεάλ Μαδρίτης Βινίσιους Τζούνιορ (2ος), Μπέλινγχαμ (3ος) και Καρβαχάλ (4ος).

Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα η ισπανική ομάδα είχε ακυρώσει την ναυλωμένη πτήση 50 ατόμων από τη Μαδρίτη για το Παρίσι μποϊκοτάροντας το βραβείο, σε μια κίνηση που κατακρίθηκε άμεσα από πολλούς ευρωπαϊκούς συλλόγους.

Πρωταθλητής Ευρώπης στο Euro 2024 με την Εθνική ομάδα της χώρας του πριν από μερικούς μήνες, ο 28χρονος άσος είχε αναδειχθεί καλύτερος (πολυτιμότερος) παίκτης της διοργάνωσης από την UEFA.

Η Χρυσή Μπάλα απονέμεται μετά από ψηφοφορία κριτικής επιτροπής δημοσιογράφων που εκπροσωπούν τις 100 κορυφαίες χώρες στην κατάταξη της FIFA.

Στις Γυναίκες το βαρύτιμο τρόπαιο κατάκτησε μια συμπατριώτισσα του Ρόδρι, η σπουδαία Αϊτάνα Μπονμάτι της πρωταθλήτριας Ευρώπης, Μπαρτσελόνα.

Το βραβείο «Κοπά» για τον καλύτερο νέο ποδοσφαιριστή πήγε στο φαινόμενο της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ, ενώ η γυναικεία ομάδα του καταλανικού συλλόγου και πρωταθλήτρια Ευρώπης αναδείχθηκε κορυφαίος σύλλογος της χρονιάς στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Στους Άνδρες αντίστοιχα το βραβείο πήγε στην πρωταθλήτρια Ευρώπης και Ισπανίας Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ Χάρι Κέιν και Κιλιάν Μπαπέ μοιράστηκαν το βραβείο «Γκερντ Μίλερ» για τον παίκτη που σημείωσε τα περισσότερα γκολ σε μια σεζόν, αμφότεροι 52.

Το τρόπαιο «Λεβ Γιασίν» για τον κορυφαίο τερματοφύλακα της χρονιάς κέρδισε για δεύτερη συνεχή χρονιά ο γκολκίπερ της Άστον Βίλα και της Εθνικής Αργεντινής, Εμιλιάνο Μαρτίνες.

Το βραβείο «Σόκρατες», το οποίο απονέμεται σε ποδοσφαιριστές για την κοινωνική-φιλανθρωπική δράση τους, απονεμήθηκε στην Ισπανίδα διεθνή και πρωταθλήτρια κόσμου με την «Λα Ρόχα», Τζένιφερ Ερμόσο Φουέντος.

Κορυφαίος προπονητής αναδείχθηκε, απολύτως αναμενόμενα, ο τεχνικός της Ρεάλ Κάρλο Αντσελότι που οδήγησε την ομάδα του στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και του Τσάμπιονς Λιγκ, ενώ στις Γυναίκες το βραβείο «Γιόχαν Κρόιφ» απονεμήθηκε στην Έμα Χέις, πρώην προπονήτρια της Εθνικής Αγγλίας και νυν των ΗΠΑ και της Τσέλσι.

