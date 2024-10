Τέλος εποχής: Ο σπουδαίος Ράφα Ναδάλ σταματά το τένις

Ο Ναδάλ, μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του παγκόσμιου αθλητισμού, ανέφερε ότι θα αποσυρθεί από το επαγγελματικό τένις στο τέλος της χρονιάς.

Mil gracias a todos

Many thanks to all

Merci beaucoup à tous

Grazie mille à tutti

谢谢大家

شكرا لكم جميعا

תודה לכולכם

Obrigado a todos

Vielen Dank euch allen

Tack alla

Хвала свима

Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 10, 2024