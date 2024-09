Κριστιάνο Ρονάλντο: Ο πρώτος άνθρωπος με ένα δισ. followers

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να γράφει ιστορία στο ποδόσφαιρο αλλά κι έξω από αυτό, καθώς αποτελεί τον πιο επιδραστικό άνθρωπο στον πλανήτη βάσει των ακολούθών του στα social media.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ μετά το «φράγμα» των 900 γκολ στην καριέρα του, έσπασε ακόμη ένα.

Ο CR7 έγινε ο πρώτος άνθρωπος που έχει πάνω από ένα δισεκατομμύριο followers σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και είναι ενδεικτικό πως ο δεύτερος, βρίσκεται… μόλις 300 εκατομμύρια μακριά, με την ηθοποιό και τραγουδίστρια, Σελένα Γκόμεζ να έχει 700 εκατομμύρια.

We’ve made history — 1 BILLION followers! This is more than just a number – it’s a testament to our shared passion, drive, and love for the game and beyond.

From the streets of Madeira to the biggest stages in the world, I’ve always played for my family and for you, and now 1… pic.twitter.com/kZKo803rJo

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) September 12, 2024