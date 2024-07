Αποσύρεται ο Τζον Σίνα

Ο Αμερικανός σούπερ σταρ της πάλης και ηθοποιός, Τζον Σίνα, ανακοίνωσε την απόσυρσή του από τους αγώνες στα ρινγκ το 2025, ανέφερε η World Wrestling Entertainment (WWE) σε ανάρτηση στο X.

«Ο Τζον Σίνα ανακοινώνει την αποχώρηση του από τους αγώνες εντός ρινγκ, δηλώνοντας ότι το WrestleMania 41 στο Λας Βέγκας θα είναι το τελευταίο του», ανάφερε η WWE.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης Money in the Bank, στο Τορόντο, ο διάσημος αθλητής του wrestling αποκάλυψε ότι τελευταίο τουρνουά της καριέρας του θα είναι η διοργάνωση στο Λας Βέγκας, την επόμενη χρονιά.

BREAKING NEWS: John Cena announced at #MITB he will retire from in-ring competition in 2025.#ThankYouCena pic.twitter.com/6TPnYI5iU2

— WWE (@WWE) July 7, 2024