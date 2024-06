EURO 2024: Άγγλοι χούλιγκαν επιτέθηκαν σε Σέρβους στο Γκελζενκίρχεν

Αυτές είναι οι σκηνές που φοβόντουσαν οι γερμανικές αρχές πριν από τον αγώνα, ο οποίος είχε χαρακτηριστεί υψηλού κινδύνου: αναταραχές με χούλιγκαν σημειώθηκαν στο Γκελζενκίρχεν την Κυριακή πριν από τον αγώνα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μεταξύ Σερβίας και Αγγλίας.

Ένα βίντεο δείχνει συμπλοκές, καρέκλες να πετάνε και να σπάει η τζαμαρία μπροστά από το εστιατόριο «Hirt» στην παλιά πόλη του Γκελζενκίρχεν, στην περιοχή του Ρουρ. Ένας, προφανώς Άγγλος, οπαδός κινηματογραφεί τη φασαρία στον εμπορικό δρόμο και λέει: «Είναι οι Σέρβοι».

England vs Serbia pic.twitter.com/MEYXP4SvZv

Σύμφωνα με την αστυνομία, Άγγλοι χούλιγκαν επιτέθηκαν σε Σέρβους οπαδούς που κάθονταν ήσυχοι στο εστιατόριο. Ένα άλλο βίντεο δείχνει πώς άντρες χτυπούν βάναυσα άλλους άντρες. Κάποιοι ήταν ήδη στο έδαφος, αλλά συνέχισαν να δέχονται επίθεση.

Υπάρχουν αρκετοί τραυματίες, ενώ Άγγλοι οπαδοί συνελήφθησαν. Λίγο αργότερα έφτασε στο σημείο η αστυνομία με μεγάλη δύναμη κι έθεσε την κατάσταση υπό έλεγχο.

Albania and Serbia fans fight in Gelsenkirchen #euro2024 pic.twitter.com/Ezt8LUmswl

Υπήρχαν φόβοι για ταραχές στη συνάντηση εκ των προτέρων, καθώς και οι δύο ομάδες έχουν κάποιους βίαιους οπαδούς. Η παρουσία της αστυνομίας έχει αυξηθεί δραστικά και αναμένεται να είναι ακόμη μεγαλύτερη από ό,τι στο τοπικό ντέρμπι Σάλκε – Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Serbian fans accuse England fans of attacking them in Gelsenkirchen pic.twitter.com/g27cYoOwti

— Football Fights (@footbalIfights) June 16, 2024