Νέο παγκόσμιο ρεκόρ από τον απίθανο Ντουπλάντις

Ο Αρμάντ Ντουπλάντις έκανε σαφείς τις προθέσεις του ενόψει των εφετινών Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού.

Ο Σουηδός άλτης κατέρριψε το δικό του παγκόσμιο ρεκόρ στο επί κοντώ με προσπάθεια 6,24 μέτρων, στον πρώτο αγώνα της σεζόν του Diamond League.

Ο Ντουπλάντις βελτίωσε την προηγούμενη επίδοσή (6,23 μέτρα) στον τελικό του Γιουτζίν, επίσης για το Diamond League τον Σεπτέμβριο του 2023.

Ήταν η όγδοη φορά που ο 24χρονος Ντουπλάντις κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ και ο μόνος που υπερέβη τα έξι μέτρα στο Στάδιο Εγκρέτ.

Ο Ολυμπιονίκης και δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής ανοιχτού στίβου είχε προσθέσει έναν δεύτερο παγκόσμιο τίτλο στον κλειστό τον Μάρτιο και πρόκειται να πάει στους δεύτερους Αγώνες του ως το απόλυτο φαβορί.

