Ολυμπιακός: Η Εuroleague να πάρει θέση για την εσφαλμένη απόφαση των διαιτητών

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στη Κωνσταντινούπολη, ηττήθηκε με 79-77 από την Φενέρμπαχτσε του Δημήτρη Ιτούδη αλλά στο ”ερυθρόλευκο” στρατόπεδο είναι έξαλλοι με την απόφαση των διαιτητών στην τελευταία φάση των αγώνα να μην δώσουν φάουλ πάνω στον Γουίλιαμ Γκος.

Mάλιστα εξέδωσαν ανακοίνωση, η οποία αναφέρει τα εξής:

«Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ καλεί την EUROLEAGUE να λάβει ξεκάθαρη θέση για το φάουλ στον Nigel Williams Goss στην τελευταία φάση του αγώνα με την Fenerbahce. Η εσφαλμένη εφαρμογή των κανονισμών από τους διαιτητές έκρινε τον αγώνα εις βάρος μας».

Another INTENSE ending between @FBBasketbol and @Olympiacos_BC 🥶

Here is the last play of the game from a different angle 👀 pic.twitter.com/FOoQf6HzLL

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 2, 2023