Μεταγραφή μέλλοντος για την Τότεναμ

Το όνομά του είχε αναφερθεί στην Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά ο Λούκα Βούσκοβιτς δεν θα ενταχθεί στους πρωταθλητές Γαλλίας.

Ο 16χρονος Κροάτης αμυντικός της Χάιντουκ Σπλιτ έγινε αντικείμενο προσφοράς 10 εκατομμυρίων ευρώ από την Παρί, ωστόσο προτίμησε να πάει στην Τότεναμ.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι έχουμε καταλήξει σε συμφωνία προκειμένου ο Λούκα Βούσκοβιτς να ενταχθεί στο σύλλογο το 2025 από τη Χάιντουκ Σπλιτ, με συμβόλαιο που θα παραταθεί έως το 2030», ανακοίνωσαν οι Λονδρέζοι.

Το ποσό της μεταγραφής δεν έχει ανακοινωθεί.

We are delighted to announce that we have reached agreement for Luka Vuskovic to join the Club in 2025 from Hajduk Split

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 25, 2023