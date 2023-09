«Ιπτάμενος» Ολλανδός και στη Σουζούκα ο Φερστάπεν

Μετά από ένα σαββατοκύριακο χωρίς βάθρο και νίκη στη Σιγκαπούρη, την περασμένη εβδομάδα, ο Μαξ Φερστάπεν… αφήνιασε κι επανήλθε δριμύτατος στην Ιαπωνία.

Στη χώρα του ανατέλλοντος ήλιου και στη θρυλική πίστα της Σουζύκα, ο ηγέτης του παγκόσμιου πρωταθλήματος οδηγών ξεκίνησε πάλι την πορεία προς τα εμπρός, και με τι τρόπο!

Κάνοντας τον καλύτερο χρόνο και στις τρεις διαδρομές των προκριματικών, ο Φερστάπεν δεν άφησε καμία ευκαιρία στον ανταγωνισμό, για να υπογράψει έτσι την 29η pole position της καριέρας του και 92η για την ομάδα της Red Bull.

Ο δις παγκόσμιος πρωταθλητής σημείωσε επίδοση 1’28″877, εκτινάσσοντας τον περυσινό χρόνο της pole position του κατά σχεδόν πέντε δέκατα. Είναι επίσης ο μόνος οδηγός που κατάφερε να ολοκληρώσει τα 5.807 μέτρα της διαδρομής κάτω από 1’29”.

Ο ρούκι Όσκαρ Πιάστρι σημείωσε 1’29″458, σχεδόν έξι δέκατα πιο αργά από τον poleman της ημέρας και για πρώτη φορά στη νεανική καριέρα του θα ξεκινήσει από την πρώτη σειρά εκκίνησης την Κυριακή, ενώ ο συμπαίκτης του στη McLaren, Λάντο Νόρις, θα εκκινήσει ακριβώς πίσω του, με την τρίτη φορά.

Πίσω απ΄ αυτούς, ο Σαρλ Λεκλέρ ανέβασε τη Ferrari του στην τέταρτη θέση, τερματίζοντας μπροστά από τον συμπαίκτη τού Φερστάπεν, Σέρχιο Πέρες, καθώς και από τον δικό του, Κάρλος Σάινθ, ο οποίος είχε νικήσει στο GP της Σιγκαπούρης πριν από μια εβδομάδα.

Τα προκριματικά στο ιαπωνικό Grand Prix χαρακτηρίστηκαν από μια κόκκινη σημαία στη διάρκεια του Q1, που προκλήθηκε από τον Λόγκαν Σάρτζεντ. Ο οδηγός της Williams, που δεν είναι σίγουρος ότι θα διατηρήσει τη θέση του για την επόμενη σεζόν, λύγισε από την πίεση.

A big shunt for Logan Sargeant at the start of Q1 #JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/q48OeFq6eW

— Formula 1 (@F1) September 23, 2023