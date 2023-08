Στέφανος Τσιτσιπάς: Στους «16» του Σινσινάτι

Στους «16» του τουρνουά του Σινσινάτι προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, επικρατώντας με 7-6(3), 7-6(2) του 20χρονου Μπεν Σέλτον. Με δύο tie-breaks ο Έλληνας τενίσταςκατάφερε να προκριθεί, έστω κι αν δυσκολεύτηκε, και στον 3ο γύρο θα βρει αντίπαλο τον Χούμπερτ Χούρκατς, ο οποίος απέκλεισε τον Μπόρνα Τσόριτς με 5-7, 6-3, 6-3.

Αυτή ήταν η 40ή νίκη του Τσιτσιπά την φετινή σεζόν (40-14), αλλά και η 11η στο Σινσινάτι (11-5). Επιπρόσθετα, μετρά και 11 νίκες σε 1000άρια.

Το παιχνίδι τέλειωσε χωρίς break. Όμως, ο Τσιτσιπάς ήταν ψύχραιμος όταν χρειάστηκε, τελείωσε το παιχνίδι με 20 winners και με μόλις 13 αβίαστα λάθη, ενώ ήταν εξαιρετικός και στις μάχες πάνω στο φιλέ κερδίζοντας τους 22 από τους 25 πόντους που διεκδίκησε. Επιπλέον, είχε 93% πίσω από το πρώτο service (37/40), ενώ στο δεύτερο είχε 60% (18/30).

Στο δεύτερο σετ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς διαμαρτυρήθηκε στον διαιτητή του αγώνα, αφού ενοχλήθηκε από μία φίλαθλο, η οποία καθόταν στις κερκίδες και βούιζε με το στόμα της σαν μέλισσα για να μην μπορέσει ο Έλληνας τενίστας να συγκεντρωθεί. Ο Τσιτσιπάς ανέφερε στον διαιτητή: «Είναι η πρώτη φορά στην καριέρα μου που συμβαίνει αυτό», ζητώντας παράλληλα την απομάκρυνση της φιλάθλου από τις κερκίδες.

Αλλά και η Μαρία Σάκκαρη, ξεκινώντας από τον 2ο γύρο του τουρνουά του Σινσινάτι, καθώς έχει bye στον 1ο γύρο, κατάφερε, με ανατροπή, να ξεπεράσει το εμπόδιο της Σοράνα Κιρστέα και να προκριθεί στις «16». Η 28χρονη Ελληνίδα τενίστρια επέστρεψε στις νίκες, μετά από τον πρόωρο αποκλεισμό της από το Μόντρεαλ την περασμένη εβδομάδα, επικρατώντας με 2-6, 6-3, 7-5 μετά από 2 ώρες και 19 λεπτά.

