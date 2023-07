Στο Λονδίνο και την επόμενη εβδομάδα ο Τσιτσιπάς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποδεικνύεται πολύ ανθεκτικός στο φετινό Γουίμπλεντον, αφού αν και είχε παίξει τις προηγούμενες τέσσερις ημέρες, με Τιμ και Μάρεϊ και σε παιχνίδια που ολοκληρώθηκαν μέσα σε δύο 24ωρα έκαστο, έφτασε στη δεύτερη εβδομάδα του λονδρέζικου Γκραν Σλαμ.

Μια η μέρα αφότου απόκλεισε τον δύο φορές νικητή της διοργάνωσης και «γηπεδούχο», Άντι Μάρεϊ, το Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης επέστρεψε σήμερα ξανά στο κορτ για να κάνει το ίδιο, πολύ πιο εύκολα όμως, απέναντι στον Σέρβο Λάζλο Τζέρε, με 3-0 σετ (6-4, 7-6/5, 6-4).

Job Done ✅@steftsitsipas reaches the Round of 16 defeating Laslo Djere in straight sets, 6-4, 7-6(5), 6-4#Wimbledon pic.twitter.com/WPuClXzGyx

— Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2023