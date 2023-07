Τίτλοι τέλους για Ολυμπιακό και Σλούκα

Ο Κώστας Σλούκας απάντησε αρνητικά στην πρόταση της ΚΑΕ Ολυμπιακός, η οποία το απόγευμα της Πέμπτης (6/7) ανακοίνωσε το διαζύγιο με τον διεθνή γκαρντ.

@kos_slou thank you warmly for everything you have offered to Olympiacos BC these past three years and for your great contribution for winning five titles and the qualification to two consecutive Final Fours. We wish you all the best in your career. #OlympiacosBC pic.twitter.com/1j4fdK7aQ2

