«Αέρας» στα προημιτελικά του Παρισιού ο Τσιτσιπάς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε για τρίτη φορά στην καριέρα του στην κορυφαία οκτάδα του Ρολάν Γκαρός, ύστερα από τη νίκη του στα τρία σετ (7-5, 6-3, 6-0) με αντίπαλο τον Αυστριακό Σεμπάστιαν Όφνερ.

Όπως φαίνεται από τα γκέιμ των σετ ο Έλληνας πρωταθλητής συνάντησε αντίσταση μόνο στο πρώτο, αλλά στη συνέχεια «άλλαξε ταχύτητα» κι επέστρεψε με άνεση στα προημιτελικά του γαλλικού Όπεν, ύστερα από απουσία ενός έτους.

Αντίπαλός του στο δρόμο για τους ημιτελικούς του Γκραν Σλαμ θα είναι ο επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξης, ο εκπληκτικός 19χρονος Ισπανός Κάρλος Αλκαράθ, ο οποίος απέκλεισε τον Ιταλό Λορέντσο Μουζέτι με 6-3, 6-2, 6-2.

Up next, Alcaraz!@steftsitsipas is off to the QFs with his straight sets win over Ofner.#RolandGarros pic.twitter.com/KTE252aGtP

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2023