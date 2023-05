MVP της Ευρωλίγκας ο Βεζένκοφ

Ήταν αναμενόμενο και σήμερα επιβεβαιώθηκε: ο Σάσα Βεζένκοφ αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της Ευρωλίγκας για την περίοδο 2022-23.

Η βράβευσή του περιλάμβανε μια έκπληξη για τον ίδιο καθώς παρέστη η οικογένειά του, με την αδελφή του μάλιστα να είναι εκείνη που του ανακοίνωσε την κατάκτηση του βραβείου.

𝗦𝗔𝗦𝗛𝗔 𝗩𝗘𝗭𝗘𝗡𝗞𝗢𝗩 𝗜𝗦 𝗬𝗢𝗨𝗥 𝟮𝟬𝟮𝟮-𝟮𝟬𝟮𝟯 𝗘𝗨𝗥𝗢𝗟𝗘𝗔𝗚𝗨𝗘 𝗥𝗘𝗚𝗨𝗟𝗔𝗥 𝗦𝗘𝗔𝗦𝗢𝗡 𝗠𝗩𝗣! 🏆 Vezenkov led the league in PIR with a average of 21.2 per game and led the league in points per game averaging 17.2 points 🔥 Congratulations Sasha!#F4GLORY pic.twitter.com/5pTJAl13Lp — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 18, 2023

«Χαιρόμαστε που είμαστε εδώ μαζί σου, είχες μια καταπληκτική σεζόν και όλες οι θυσίες και η σκληρή σου δουλειά ανταμείφθηκαν. Είμαι πολύ χαρούμενη και συγκινημένη που σου ανακοινώνω ότι είσαι ο MVP της φετινής σεζόν στην Ευρωλίγκα», είπε η αδερφή του.

Από την πλευρά του, ο Βεζένκοφ ευχαρίστησε την οικογένειά του, όσους τον ψήφισαν και τον οργανισμό του Ολυμπιακού.

«Πέρσι ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία για τους περισσότερους από μας. Όλοι θυμούνται πώς χάσαμε πέρσι στον ημιτελικό. Είχαμε έξτρα κίνητρο να επιστρέψουμε, τα καταφέραμε και τώρα είμαστε πιο έμπειροι και έτοιμοι να παλέψουμε για τον τίτλο», δήλωσε.

The newly crowned MVP arrives at the Final Four Tipoff event! #F4GLORY pic.twitter.com/yYjgzEKPhz — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 18, 2023

«Είμαι πολύ χαρούμενος, αλλά για μένα δεν θα αλλάξει τίποτα με αυτό το βραβείο. Θα είμαι ο ίδιος κάθε μέρα, θα συνεχίσω να δουλεύω σκληρά και να προσπαθώ να βοηθώ την ομάδα μου. Θα συνεχίσω τη σκληρή δουλειά, για να αποδείξω στον εαυτό μου ότι η φετινή σεζόν δεν είναι πυροτέχνημα. Το πιο δύσκολο στον αθλητισμό είναι η συνέπεια και αυτό θέλω να πετύχω», συνέχισε.

Όταν ρωτήθηκε αν θα αντάλλασσε το βραβείο του MVP με το Κύπελλο της Ευρωλίγκας, ο Βεζένκοφ δεν είχε δισταγμό: «Ναι, σίγουρα. Παλεύουμε γι΄ αυτό το τρόπαιο εδώ και δέκα μήνες. Δεν υποτιμώ αυτό το βραβείο, αλλά αυτό το τρόπαιο είναι που προσπαθούμε να πάρουμε».

– Does being the MVP change anything for you now🏆? Sasha Vezenkov: pic.twitter.com/4o0paDaiOC — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 18, 2023

Ο άσος του Ολυμπιακού ήταν πρώτος σκόρερ στην κανονική περίοδο και τα πλέι οφ με 17,2 πόντους ανά αγώνα, πρώτος σε αξιολόγηση (21,2) και δεύτερος σε ριμπάουντ (6,8).

Επίσης, είχε εντυπωσιακή στατιστική: 87,9% στις βολές, 65,4% στα δίποντα και 38,5% στα τρίποντα, ενώ ήταν πρώτος σε double-double (8) και πέντε φορές (τις περισσότερες από κάθε άλλον) MVP της αγωνιστικής.