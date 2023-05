Τέλος εποχής για τέσσερις στη Λίβερπουλ

Η Λίβερπουλ επισημοποίησε το απόγευμα της Τετάρτης (17/5), μέσω Twitter, τις αποχωρήσεις τεσσάρων ποδοσφαιριστών στο τέλος της σεζόν. Πρόκειται για τους Ρομπέρτο Φιρμίνο, Τζέιμς Μίλνερ, Άλεξ Οξλέιντ-Τσάμπερλεν και Ναμπί Κεϊτά.

We can confirm Roberto Firmino, Naby Keita, James Milner and Alex Oxlade-Chamberlain will leave the club upon the expiry of their contracts this summer.

Special acknowledgements will be paid to the quartet at Anfield, with further tributes to follow at the end of the season.

— Liverpool FC (@LFC) May 17, 2023