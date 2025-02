Σαντορίνη: Πόσοι σεισμοί άνω των 2 Ρίχτερ έχουν καταγραφεί – Ο νεότερος χάρτης του EMSC

Το EMSC δημοσίευσε ενημερωμένη έκδοση του σχετικού χάρτη για τη σεισμική δραστηριότητα στις Κυκλάδες – κυρίως στον θαλάσσιο χώρο ανάμεσα στη Σαντορίνη και την Αμοργό.

Καλεί, δε, τους πολίτες να ανατρέχουν στις ελληνικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες, αλλά και να μείνουν ασφαλείς.

Updated version of our seismic activity maps in the Cyclades Islands, with 771 earthquakes since 27th January, please refer to the Greek authorities for more information, stay safe. pic.twitter.com/6dFp4y3dtU

