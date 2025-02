Σεισμός τώρα 4,9 Ρίχτερ στη Σαντορίνη

Στις 11:30 το πρωί είχε επίσης σημειωθεί σεισμός 4,9 ρίχτερ. Αυτές είναι οι δύο μεγαλύτερες δονήσεις που έχουν καταγραφεί στην περιοχή των Κυκλάδων τις τελευταίες ώρες.

Το επίκεντρο της νέας δόνησης, η οποία σημειώθηκε στις 2.17 μ.μ., εντοπίζεται 18 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Αρκεσίνης Αμοργού, όπου έχουν καταγραφεί δεκάδες δονήσεις το τελευταίο διάστημα.

Το εστιακό βάθος της δόνησης εκτιμάται στα 5 χιλιόμετρα.

#Earthquake (#σεισμός) M5.0 occurred 20 km E of #Firá (#Greece) 6 min ago (local time 14:17:43). More info at:

