Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι ATACMS, οι «τυφλές» βόμβες διασποράς, και η «λάθος» ανακοίνωση

Νέα δεδομένα και φόβους για κλιμάκωση προκαλεί το «οκ» του Τζο Μπάιντεν στο Κίεβο να χρησιμοποιήσει αμερικανικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς για να στοχεύσει βαθιά μέσα στην Ρωσία.

Οι Ρώσοι έκαναν λόγο για παραβίαση των κόκκινων γραμμών που θα σήμαινε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εμπλέκονται άμεσα στη σύγκρουση.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανησυχούν ότι η παροχή περισσότερων πυραύλων θα επηρέαζε την ετοιμότητα των ΗΠΑ περιορίζοντας το στρατηγικό τους απόθεμα.

Πολλοί αμφιβάλουν για την αποτελεσματικότητα της απόφασης και ο Κουρτ Βόλκερ, πρώην πρεσβευτής των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, ο οποίος διετέλεσε ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ στην Ουκρανία, αν και χαιρέτισε τη χαλάρωση των περιορισμών, προειδοποίησε ότι είναι «λάθος» η δημοσιοποίηση της απόφασης, γράφοντας στο X πως «δίνει στη Ρωσία εκ των προτέρων πληροφόρηση».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι τώρα δεν άναβαν το πράσινο φως, στην Ουκρανία για την χρήση του Τακτικού Συστήματος Πυραύλων Στρατού λόγω της ανησυχίας ότι η Ρωσία θα μπορούσε να απαντήσει με βία κατά των συμφερόντων των ΗΠΑ και των συμμάχων της πέραν της Ουκρανίας

Οι ATACMS και οι βόμβες διασποράς

Οι ATACMS (προφέρεται «attack-ems») είναι ένα σύστημα κατευθυνόμενων πυραύλων που μπορούν να εξοπλιστούν είτε με πυρομαχικά διασποράς είτε με συμβατικές κεφαλές.

Ο πύραυλος ταξιδεύει με υπερηχητικές ταχύτητες με μέγιστο βεληνεκές περίπου 300 χιλιόμετρα υπερδιπλάσιο από αυτό του -σοβιετικής εποχής – ουκρανικού πυραύλου Tochka-U που κάποτε ήταν το όπλο με το μεγαλύτερο βεληνεκές στο οπλοστάσιο της χώρας.

Σε αντίθεση με τους πυραύλους κρουζ, οι πύραυλοι ATACMS εκτοξεύονται από το έδαφος, μεταξύ άλλων από αυτοκινούμενους εκτοξευτήρες πολλαπλών ρουκετών, προσαρμοσμένους σε ελαφριά τεθωρακισμένα. (HIMARS), τα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν να στέλνουν στην Ουκρανία το 2022.

Εκείνη την εποχή, οι εκτοξευτές HIMARS περιορίζονταν στην ανάπτυξη πυρομαχικών με βεληνεκές περίπου 80 χιλιομέτρων το μεγαλύτερο τότε βεληνεκές των επίγειων όπλων της Ουκρανίας.

Το βεληνεκές των ATACMS είναι επίσης μεγαλύτερο από τους πυραύλους κρουζ, που εκτοξεύονται από αεροπλάνα, τους οποίους η Βρετανία και η Γαλλία έχουν παράσχει στην Ουκρανία.

Πέρυσι, η Washington Post ανέφερε ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν σκόπευε να προμηθεύσει την Ουκρανία με πυραύλους ATACMS οπλισμένους με βόμβες διασποράς, αντί για μία μόνο κεφαλή.

Οι βόμβες διασποράς, που έχουν επικριθεί από οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, περιέχουν εκατοντάδες μικρές βόμβες που διασκορπίζονται σε ιδιαίτερα μεγάλες εκτάσεις, σκοτώνοντας όχι μονάχα στρατιώτες, αλλά κυρίως αμάχους.

Η εκδοχή αυτών των βομβών υπάρχει σε αφθονία στα αμερικανικά αποθέματα, αλλά δεν θεωρείται πλέον αμερικανικό όπλο πρώτης γραμμής

Γιατί η κυβέρνηση Μπάιντεν έλαβε την απόφαση τώρα;

Η απόφαση ήρθε ως απάντηση στην ανάπτυξη χιλιάδων βορειοκορεατικών στρατευμάτων στη ρωσική μεθοριακή περιοχή του Κουρσκ για να βοηθήσουν τη Μόσχα να ανακαταλάβει ουκρανικά εδάφη που κατείχε και απώλεσε, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι στην Washington Post μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Μπάιντεν έχουν δηλώσει ότι ο Λευκός Οίκος θέλει να θέσει την Ουκρανία σε όσο το δυνατόν πιο ισχυρή θέση ενόψει της επόμενης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προτίθεται να μεσολαβήσει για μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.

Η Ουκρανία είχε ζητήσει άδεια για τη χρήση πυραύλων ATACMS εντός του ρωσικού εδάφους εδώ και μήνες, υποστηρίζοντας ότι το χτύπημα στόχων βαθιά μέσα στη χώρα θα τη βοηθούσε να αποδυναμώσει την πολεμική μηχανή της Ρωσίας.

ATACMS οι Ουκρανοί, μετακίνηση των στόχων από την Ρωσία

Σύμφωνα με την Post, αξιωματούχοι του Πενταγώνου συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο επιφυλακτικών για την έγκριση – λέγοντας ότι τα όποια στρατιωτικά οφέλη θα ήταν περιορισμένα, επειδή η Ρωσία θα μπορούσε να απαντήσει αποσύροντας τα περισσότερα πολεμικά της αεροπλάνα και στρατιωτικά μέσα βαθύτερα, σε εκτός εμβέλειας εδάφη.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Μπάιντεν δήλωσαν ότι προσαρμόζουν την προσέγγισή τους για την ασφάλεια της Ουκρανίας καθώς «αλλάζει το πεδίο της μάχης, για παράδειγμα, με την χρήση στρατιωτικών δυνάμεων της Βόρειας Κορέας», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν.

Τι αντίκτυπο μπορεί να έχουν στο πεδίο της μάχης;

Η Ουκρανία έχει ήδη χρησιμοποιήσει πυραύλους ATACMS για να πλήξει τους Ρώσους σε κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο και ένα ακόμη άτομο που γνωρίζει το θέμα, η ουκρανική προσπάθεια αρχικά αναμένεται να επικεντρωθεί στο Κουρσκ ή γύρω από αυτό – αν και αυτό θα μπορούσε να επεκταθεί.

Πολύ αργά

Σύμφωνα με έκθεση από το think tank Institute for the Study of War, τον Αύγουστο, υπήρχαν τουλάχιστον 245 γνωστά ρωσικά στρατιωτικά και παραστρατιωτικά αντικείμενα στη Ρωσία που βρίσκονταν εντός του βεληνεκούς των ουκρανικών πυραύλων ATACMS – συμπεριλαμβανομένων 16 ρωσικών αεροπορικών βάσεων.

Πλέον, Αμερικανοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι η Ρωσία έχει μετακινήσει το μεγαλύτερο μέρος του κρίσιμου οπλισμού της εκτός εμβέλειας.

Ο Michael Kofman, στρατιωτικός εμπειρογνώμονας σε θέματα Ρωσίας και Ουκρανίας στο Carnegie Endowment for International Peace, πάντως δήλωσε ότι το να επιτραπεί στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει τους πυραύλους ATACMS θα μπορούσε να προσφέρει «επιχειρησιακό όφελος … επιτρέποντάς τους να υπερασπιστούν και να κρατήσουν καλύτερα το έδαφος που κατέχουν σήμερα στο Κουρσκ και βοηθώντας να αντισταθμίσουν τα οφέλη που απολαμβάνει η Ρωσία από τη χρησιμοποίηση βορειοκορεατικών δυνάμεων στο συγκεκριμένο τμήμα του μετώπου».