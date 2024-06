Σύμη: Φωτογραφία από κάμερα ασφαλείας δείχνει τον Βρετανό παρουσιαστή να έχει περάσει το επικίνδυνο μονοπάτι

Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις εντοπισμού του Βρετανού παρουσιαστή, Μάικλ Μόσλεϊ στη Σύμη, καθώς αγνοείται εδώ και δύο ημέρες.

Σημαντικό στοιχείο που είδε το φως της δημοσιότητας είναι μια φωτογραφία από τις κάμερες ασφαλείας, στην οποία ο 67χρονος παρουσιαστής απεικονίζεται σε αστικό περιβάλλον. Το υλικό από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης φαίνεται να απαθανατίζει τον παρουσιαστή στον κεντρικό δρόμο της πόλης να κρατάει μια ομπρέλα περίπου 20 λεπτά αργότερα. Άρα, είχε περάσει ήδη το μονοπάτι, που θεωρείται ότι ακολούθησε και βρισκόταν σε κεντρικό δρόμο στο χωριό Πέδι.

Tην επιχείρηση συνδράμουν επίσης drones που πετάνε πάνω από περιοχές που είναι δύσκολο να προσεγγιστούν, καθώς και ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος – ανιχνευτής της αστυνομίας.

Τι ξέρουμε μέχρι τώρα

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ο Μόσλεϊ άφησε τη σύζυγό του, Κλερ, στην παραλία την περασμένη Τετάρτη και ξεκίνησε μόνος του μια βόλτα στο προς το κέντρο του νησιού.

Το τηλέφωνό του βρέθηκε στο μέρος όπου διέμενε με τη σύζυγό του, η οποία και ανέφερε την εξαφάνισή του, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στο BBC News. Επί του παρόντος δεν υπάρχουν ενδείξεις για το τι θα μπορούσε να έχει συμβεί, ενώ ο 67χρονος δεν είχε μαζί του το κινητό του τηλέφωνο, κάτι που καθιστά δυσκολότερο τον εντοπισμό του.

Η υπόθεση εξαφάνισης του Βρετανού παρουσιαστή έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον βρετανικών μέσων ενημέρωσης. Ο 67χρονος παρουσιαστής είναι γνωστός για τα προγράμματα του BBC, στα οποία περιλαμβάνονται επίσης οι σειρές Trust Me, I’m A Doctor και The One Show, καθώς και η εκπομπή This Morning του ITV.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, δόθηκαν εντολές και οδηγίες στους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται με σκάφη στην ευρύτερη περιοχή, είτε κάνουν τοπικές διαδρομές είτε απλώς μεταβαίνουν, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.