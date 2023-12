Ισλαμική Τζιχάντ: Βίντεο με δύο Ισραηλινούς ομήρους – Ζητούν να αυξηθούν οι πιέσεις στο Ισραήλ

Η παλαιστινιακή οργάνωση Ισλαμική Τζιχάντ έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνει δύο Ισραηλινούς ομήρους, εν ζωή, ανάμεσα στους 129 που συνεχίζουν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας μετά την επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου στο ισραηλινό έδαφος, να παρακαλούν για την απελευθέρωσή τους.

Στο βίντεο των Ταξιαρχιών Αλ-Κουντς, της ένοπλης πτέρυγας της οργάνωσης, που αναρτήθηκε στον λογαριασμό τους στο Telegram, οι δύο άνδρες εμφανίζονται ο ένας μετά τον άλλο και ζητούν να αυξηθεί η πίεση στις ισραηλινές αρχές για να καταστεί δυνατή η απελευθέρωσή τους.

⚡️Palestinian Islamic Jihad (PIJ) published a visual message by a Zionist prisoners to their Zionist leaders.

“You want to receive our corpses.” pic.twitter.com/2NhGhc11Iq

