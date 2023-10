«Η καταστροφή είναι πέραν όσων είχα φανταστεί»: Αυτοψία του Επιτρόπου Γεωργίας στη Θεσσαλία

Αυτοψία στις πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας και ειδικότερα σε κτηνοτροφικές και γεωργικές μονάδες της περιοχής, πραγματοποιεί από το πρωί ο Επίτροπος Γεωργίας της Ε.Ε. Γιάνους Βοϊτσεχόφκι, προκειμένου να δει από κοντά τις μεγάλες καταστροφές.

I want to assure local farmers and rural communities that all possible EU resources shall be deployed, swiftly and effectively, to support your recovery.

Beneath the flooded fields of Thessaly are family businesses, vital incomes, and essential supplies of food.

Προτού φθάσει στον Πρόδρομο Καρδίτσας, πρώτο σταθμό της περιοδείας του, ο Ευρωπαίος Επίτροπος πέταξε με ελικόπτερο πάνω τα πλημμυρισμένα εδάφη της Φαρκαδόνας, του Κεραμιδίου, του Κοσκινά και του Παλαμά, καθώς και πάνω από τη λίμνη Κάρλα.

Βλέποντας από ψηλά τη Λίμνη Κάρλα και τις πληγείσες περιοχές στα Τέμπη και στον Τύρναβο, ο επίτροπος Γεωργίας της Ε.Ε. απέκτησε μια πλήρη, εικόνα του μεγέθους της καταστροφής στον θεσσαλικό κάμπο και της ανάγκης ουσιαστικής βοήθειας από την Ε.Ε..

Στον Πρόδρομο Καρδίτσας ο Επίτροπος επισκέφθηκε οικογενειακή κτηνοτροφική επιχείρηση, που έχασε τα μισά της ζώα στην πλημμύρα και η οποία στον «Ιανό» είχε επίσης υποστεί καταστροφές. Σε δηλώσεις του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης ανέφερε πως η παρουσία του Επιτρόπου υποδηλώνει ότι η Ευρώπη είναι εδώ» και πρόσθεσε πως την ερχόμενη εβδομάδα το υπουργείο θα εξειδικεύσει τα μέτρα στήριξης προς τους πληγέντες παραγωγούς.

Στο Σταυρό Φαρσάλων ο κ. Βοϊτσεχόφκι επισκέφθηκε βαμβακοχώραφα, τα οποία έχουν υποστεί ολική καταστροφή.

«Η καταστροφή είναι πέραν όσων είχα φανταστεί και όσων είχα δει στις φωτογραφίες», δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος. Η εικόνα από κοντά, όπως είπε, είναι το πιο δυνατό στοιχείο και γι’ αυτό ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του υπουργού θέλοντας να δει αυτήν την εικόνα από κοντά.

«Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να βρούμε κάθε διαθέσιμο πόρο. Θα είμαι στο πλευρό σας», διαβεβαίωσε τους πληγέντες αγρότες, ενώ εκείνοι από την πλευρά τους ευχαρίστησαν τον Ευρωπαίο Επίτροπο, τονίζοντας ότι η παρουσία του σημαίνει πολλά για τους ίδιους.

The destruction in Greece reminds us that rural communities are at the frontline of climate change.

They cannot stand alone.

We must band together – EU, national, regional, and local authorities – and support these communities to overcome the growing challenges they face.

/1 https://t.co/pzPDOBj21t pic.twitter.com/NM75fBRwXH

— Janusz Wojciechowski (@jwojc) October 5, 2023